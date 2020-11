Más renuncias: Antonio Caballero y Rodrigo Pardo se van de Semana

Archivo Particular

Cada vez más periodistas de alto rango están dejando atrás su paso por Semana. Este miércoles renunció el director editorial del semanario, Rodrigo Pardo. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Pardo dijo que su decisión se motivó por “los cambios recientes”.

Antonio Caballero, quien llegó a la revista cuando Alejandro Santos era director, también renunció en la mañana de este miércoles a la publicación, reportó el periodista Félix de Bedout.

Aunque el propio periodista no ha confirmado la noticia, el senador Iván Cepeda también señaló que Caballero había dejado el medio, sumándose más de 10 renuncias que se dieron en las últimas horas tras anunciarse varios cambios en la empresa editorial.

En la madrugada de este miércoles, María Jimena Duzán se sumó a la lista de periodistas que abandonan el medio. En un tuit, la comunicadora anunció que emprenderá otros proyectos que la apasionan. El caricaturista Vladdo también informó que abandonaba el medio.

En su pronunciamiento, Duzán le agradeció a Felipe López, quien seguirá como accionista del grupo Semana, y a Gabriel Gilinski, el accionista mayoritario de la compañía, por el apoyo que le dieron durante los años. En la noche de este martes renunciaron, al menos, cinco periodistas. María Jimena Duzán, en 2019, fue la segunda columnista más leída en el país, según Cifras y Conceptos, solo por detrás de Daniel Coronell, quien también renunció a Semana hace unos meses.

El caricaturista Vladdo también trinó en la noche del martes diciendo que “con mucho pesar, pero con absoluta determinación me retiro de la Revista Semana, de la que fui colaborador durante 26 años". El comunicador agregó que no era una decisión fácil, pero que bajo la nueva dirección, en manos de Vicky Dávila, “es evidente que esta publicación tomará un rumbo muy diferente y dejará de ser la revista a la cual me sentí orgulloso de pertenecer durante la mayor parte de mi vida profesional”.

El caricaturista anunció que se muda a un nuevo medio llamado El Papel Periódico.

Otras de las renuncias vino por parte de la periodista Tatiana Jaramillo, del equipo de la sección nación de la revista. “El sueño de mi vida era trabajar en Revista Semana. Pude hacerlo de la mano de grandes periodistas a quienes admiro inmensamente y me ayudaron a ser la persona que soy hoy. Hasta hoy trabajé con Felipe López y me despido también de este sueño”, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.

Jaramillo se une a las renuncias de Johanna Álvarez y Jaime Flórez, del equipo de investigación que lideraba Ricardo Calderón; Jose Monsalve, quien hacía parte del equipo judicial; Ruby Marcela Pérez, editora de Semana Sostenible, y Juan Pablo Vásquez.

Este martes, Semana informó que aumentará la participación de Gabriel Gilinski en la compañía. “En esta nueva etapa la compañía continuará enfocando su estrategia en la transformación y el fortalecimiento de las plataformas digitales de la organización”. Además, dieron a conocer que Ricardo Calderón dejó la dirección de la revista por motivos de salud y será reemplazado por Vicky Dávila, quien estaba coordinando los proyectos digitales de la marca; como subdirector fue nombrado Carlos Enrique Rodríguez, hasta ahora director de la revista Dinero, que se fusionará con Semana en una sola publicación.

Alejandro Santos, quien había pasado de ser director del semanario a presidente, también informó que se iba de Semana. “Quiero agradecer a todos los periodistas y colaboradores, los de hoy y los de ayer, por haber logrado el sueño de convertirnos en un referente en el continente. Gracias”, escribió.

Frente a la salida de Santos, el medio no entregó muchos detalles, solo que se retiraba de la compañía. “A Alejandro Santos y a Ricardo Calderón, quiénes se retiran de Grupo Semana, les agradecemos su valiosa contribución durante estos años y les deseamos grandes éxitos en sus nuevos proyectos”.