Esta es la hoja de ruta de Joe Biden para Colombia

La posición del gobierno de Iván Duque ante la victoria de Joe Biden es un poco más que “incómoda”, como han señalado varios expertos. Sin embargo, coinciden en señalar que como ha sucedido históricamente, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos seguirán siendo saludables.

Las declaraciones de congresistas del Centro Democrático a favor de la campaña de Donald Trump y los supuestos ofrecimientos del embajador colombiano en E.UU., Francisco Santos, para ayudar al esfuerzo reeleccionista en Florida, denunciados formalmente este lunes por el expresidente Juan Manuel Santos en W Radio, llevaron a poner sobre el tablero una posible afectación de las relaciones que se ha venido construyendo entre Colombia y Estados Unidos desde hace un siglo.

Incluso algunos expertos han llegado a hablar de posibles represalias. Sin embargo, otros han dejado ver que el carácter del presidente electo estadounidense está muy lejos del revanchismo.

“Sería difícil pensar que Biden tenga reacciones similares a Trump”, comentó el profesor David Castrillón, investigador de la Universidad del Externado, quien considera que Biden entra como “un presidente de la normalidad, que dice que manejará la política internacional como socios y aliados. Parece difícil que una administración así castigue al gobierno Duque”, dice el académico.

Un borrador sobre el cual informó el diario El Espectador, se refiere a la posición que asumiría la administración de Biden frente a Colombia y confirma lo dicho por el profesor.

El documento también permite afirmar que no habrá mayores retaliaciones desde el Ejecutivo norteamericano por la supuesta injerencia en su política interna

Aunque no está claro si esta misma postura la tendrá el Congreso y el Partido Demócrata en general, es algo que habrá que esperar. El texto, que no tiene más de tres páginas, comparte la visión del presidente electo sobre Colombia y sus connacionales que se encuentran viviendo en suelo estadounidense.

Qué espera Colombia del gobierno de Joe Biden Qué espera Colombia del gobierno de Joe Biden

Un día antes de la elección presidencial, el que sería el futuro 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, en entrevista para El Tiempo, reafirmó que el vínculo bilateral entre las dos naciones seguiría la ruta de la colaboración y la asistencia mutua en temas decisivos para la geopolítica regional, como lo son la lucha contra las drogas (Biden, durante su periodo como vicepresidente de la administración Obama, respaldó las acciones de erradicación en el marco del Plan Colombia); Venezuela en transición a un régimen democrático; y la implementación del Acuerdo de Paz, estarán en el centro de una agenda aún por definir, pero en la que, por sus generalidades, coinciden con lo planteado por el embajador en Washington, Francisco Santos, la presidenta de la Cámara Colombo-Americana de Comercio, María Claudia Lacouture, y expertos académicos nacionales.

En lo que están de acuerdo los expertos, es que el electo presidente Biden tendrá un difícil panorama con un Senado dominado por los republicanos, sector político que impondrá su agenda, tramitará vetos a iniciativas presidenciales, o directamente incidirá en temas que no son del agrado de Biden, pero son fundamentales para Colombia, como por ejemplo, el petróleo.

Para Francisco Santos, embajador en Washington, la relación bilateral está más fuerte que nunca porque es trabajada como un asunto de Nación y no de gobiernos. Señala, en entrevista para El Tiempo, que este enfoque fue respetado desde el inicio por el presidente Iván Duque, por lo que no ve lugar a críticas sobre una presunta injerencia del gobierno colombiano en el electorado estadounidense. Subraya que quienes deben rendir cuenta son los congresistas de los partidos colombianos, cuyas declaraciones, a favor de uno u otro candidato, fueron objeto de atención en medios durante el cierre de la campaña norteamericana.

De otra parte, Santos afirmó “estar listo” para trabajar en temas sociales que son del afecto del presidente electo, como los derechos humanos, los asuntos laborales y la implementación del acuerdo de paz. Afirma que “una administración demócrata probablemente entenderá muy bien las complejidades que esto tiene, apreciará los logros y probablemente podremos trabajar juntos en resolver las dificultades , que son muchas, y que nacen todas de las 200.000 hectáreas de coca que nos dejó el gobierno de Juan Manuel Santos. Ese sí es el peor enemigo del proceso de paz”.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana de Comercio, apreció un panorama favorable para los vínculos comerciales entre los dos países, que favorecerán un TLC firmado en 2012 que eliminó barreras arancelarias.

“En materia comercial vemos una continuidad en la complementación y oportunidades en este país teniendo en cuenta que contamos con un TLC que garantiza la estabilidad y las reglas claras”. Para la dirigente, no habrá un giro de 180 grados en la agenda, pero sí oportunidades en el sector de las exportaciones no minero energéticas colombianas que acumulan, durante los tres primeros trimestres de 2020, US $3.847 millones de dólares.

¿Cómo se comportará el dólar en Colombia con la llegada de Joe Biden? ¿Cómo se comportará el dólar en Colombia con la llegada de Joe Biden?

En el caso colombiano, importa el comportamiento de la tasa de cambio entre el peso y la divisa estadunidense, cuya fluctuación entre 2017 y 2020 se caracterizó por alzas sostenidas, llegando a rozar los $4.000 pesos colombianos por dólar.

Durante los meses previos a la elección, el demócrata propuso la derogatoria de la reforma fiscal que ejecutó Trump en su mandato por la que otorgó más ganancias a los empresarios. En esa misma línea, Biden invocó una propuesta basada en el gasto público que incida en la recuperación de la economía luego de la crisis biosanitaria provocada por la COVID-19, por lo que hay un consenso en que la economía norteamericana busca la recuperación, en un escenario en el que la única economía que presenta crecimiento es la de China.

Este cambio de prioridades en los Estados Unidos tiene a economistas planteando escenarios por los que la economía del país pueda moverse con el menor riesgo posible. Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Factual, subrayó una continuidad macroeconómica del gigante norteamericano, dado que los resultados favorables de estos años hacen parte de una realidad que no puede ocultarse: baja de intereses para empresas, grandes paquetes de gasto fiscal y política monetaria que blinda al dólar de las fluctuaciones de los mercados, lo que será respetado por Biden en su periodo.

Lo anterior, garantiza un dólar débil en el mercado cambiario que facilita la adquisición de bienes con esta moneda. Para el caso colombiano, esta continuidad incidirá en el valor de la divisa que no superará los $3.750 al final de 2020.

Sin embargo, podría existir una afectación de los precios del petróleo, dada la inclinación de Biden y el Partido Demócrata hacia la explotación de energías alternativas. Este commodity, que sufrió irregularidades en los dos primeros trimestres del año, tendería a precios menos exuberantes que los vistos bajo el mandato de Trump, por lo que las cuentas fiscales del gobierno colombiano deberán fluctuar acorde con esta visión económica de Biden.

Otro escenario en el que los economistas, en este caso el equipo de Corficolombiana, demandan acciones cautas por parte del gobierno colombiano, está relacionado con el comportamiento de las acciones a la baja -tras la derrota de Trump- y con orientación al gasto, con las que los inversionistas buscarían adquirir activos en mercados emergentes como el colombiano, por lo que la economía nacional adquiriría liquidez en los próximos años.

