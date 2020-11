VIDEO: Lina Tejeiro responde a seguidores que critican su ropa interior

Instagram @linatejeiro

En horas de la mañana de este martes, 9 de noviembre, Lina Tejeiro subió una serie de historias en su perfil oficial de Instagram, mientras mostraba cómo arreglaba su cabello después de varios días de grabaciones que lo dejan maltratado. Sin embargo, lo que llamó la atención de los más de 7 millones de seguidores de la actriz fue la ropa interior que se asomaba por encima de su pantalón.

Al parecer, muchas personas empezaron a preguntarle a Tejeiro qué era lo que se veía en su abdomen. Así que la actriz realizó otras historias explicando de qué se trataba. Tejeiro dijo que era un panty “divino” que tiene varias tiras, las cuales suben hasta el abdomen.

“Tienen mucha curiosidad por esto-dijo mientras señalaba las tiras azules que se destacaban en su abdomen-, que qué es, que si me subí las tangas hasta el cuello, que por qué me coloqué esto tan feo”, empezó la respuesta de la actriz.

En seguida, la actriz, que es reconocida por responder directamente las críticas que recibe a diario en sus redes, aseguró que ella se colocó ese conjunto porque le gusta y porque ella usa ropa para verse bien ella, no para que les guste a los demás.

Mientras Tejeiro se maquillaba siguió hablando sobre las críticas a su ropa interior, aseguró que le parece “muy chistoso que la gente opine sobre algo en lo que no tiene ningún poder”, como es lo que ella decide usar.

“No me lo están comprando ni nada, sólo me dicen ‘no me gusta tu blusa’ ¿Y, qué quieres que haga? ¿que me la cambie por ti? De verdad la gente está muy loca" , confesó que anteriormente sí se ofendía con ese tipo de comentarios, pero que ahora solo le causan risa.

La actriz añadió entre risas que a ella hay caras de muchas personas que no le gustan, “pero no por eso los mando a operarse”.

Estas son las historias que colgó Lina Tejeiro en su Instagram:

Lina Tejeiro se enoja con seguidores que critican su ropa interior

Tejeiro también dio un consejo a quienes la critican: “Hay que entender que la gente se viste como le gusta y la gente se viste para ellos mismos, no para otros. Yo me visto para mí, no para ustedes”.

Terminó sus historias diciendo que "no es que le esté dando importancia a los comentarios negativos, porque realmente me importa un culo. No voy a botar mi ropa por lo que me digan. Es solo que me parece curioso”.

Una cuenta de Instagram que se dedica a compartir la actualidad de la vida de los famosos colombianos, publicó la recopilación de las historias de Tejeiro y, en los comentarios varios aplaudieron su respuesta, pero otros también la criticaron.

“Excelente respuesta”, “Yina Calderón dos, que pereza”, “pero es que si publican todo es para que la gente opine”, fueron algunas de las reacciones que dejaron en la comunidad de Instagram la respuesta de Lina Tejeiro a sus seguidores.

La discordia entre Lina Tejeiro y Raúl Gasca por un comentario en redes sociales

Recientemente, la actriz, que inició su carrera en la serie ‘Padres e hijos’, le respondió fuertemente a uno de los hermanos Gasca por un emoticón que publicó en una foto de su Instagram.

Discordia entre Lina Tejeiro y Raúl Gasca en redes sociales.

La pelea se desató cuando en la publicación de una fotografía, en la que Tejeiro luce sin maquillaje y con el cabello recogido, Raúl Gasca le posteó una imagen de nariz de cerdo.

La actriz inmediatamente reaccionó y lo tildó de payaso.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Paola Jara y sus costosos perfumes

Esta es la ‘dieta’ de Luisa Fernanda W, diez días después de su parto