Los celulares estarán prohibidos en las mesas de votación el 21 de junio: solo estas personas podrán utilizarlos

Los votantes en Colombia no pueden tomar fotografías al tarjetón de la segunda vuelta para la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo 2026-2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Registraduría Nacional y la Procuraduría General reiteraron la prohibición del uso de celulares y cámaras para la jornada electoral del 21 de junio de 2026 en todos los puestos de votación del país, en medio de la disputa por la segunda vuelta presidencial que definirá el nuevo mandatario de los colombianos para el periodo 2026 - 2030.

La medida busca reforzar la transparencia electoral y prevenir delitos como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, teniendo en cuenta que en la primera vuelta se difundieron gran cantidad de denuncias en las redes sociales, en las que los ciudadanos afirmaban que se estaban comprando votos.

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De acuerdo con el reporte de las entidades, el uso de celulares o cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación está restringido desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. y solamente se permite a los ciudadanos utilizar su dispositivo móvil para mostrar su cédula digital al jurado de votación.

Los ciudadanos tendrán permitido usar su celular para mostrar su cédula digital - crédito Montaje Johan Largo/Infobae y Registraduría Nacional

Ante las dudas por esta medida, las autoridades explicaron que únicamente medios de comunicación identificados y funcionarios del Ministerio Público en funciones de vigilancia podrán emplear estos dispositivos. En todos los demás casos, se mantiene la prohibición hasta el cierre de la jornada.

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La Registraduría y la Procuraduría explicaron que la normativa, establecida por decreto de orden público, responde a la necesidad de prevenir actos ilegales durante el proceso electoral y “tiene como finalidad evitar la materialización de delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, contenidos en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano”.

Excepciones y casos autorizados en el uso de celulares y cámaras

La excepción principal permite que los medios de comunicación con identificación y los funcionarios del Ministerio Público hagan uso de celulares y cámaras si han sido designados para tareas de vigilancia electoral.

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Entre los ciudadanos, la única autorización es mostrar la cédula digital al identificar ante el jurado de votación, por lo que queda prohibida cualquier grabación o toma de imágenes desde los cubículos o áreas de votación antes de las 4:00 p. m.

Los colombianos se preparan para las elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Permisos para testigos y observadores electorales

A partir de las 4:00 p. m. del 21 de junio, tanto testigos como observadores electorales acreditados pueden utilizar celulares y cámaras en los sitios de votación. Esta medida coincide con el cierre de las urnas, en el momento en el que se da inicio al escrutinio.

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La autorización facilita la labor de vigilancia y control por parte de aquellos que supervisan el conteo y el desarrollo de la jornada. Así, se preserva la privacidad del voto antes de ese horario y se refuerza la confianza en la transparencia del proceso electoral.

Llamado para garantizar la transparencia electoral

Las autoridades insisten en el cumplimiento estricto de estas disposiciones por parte de los ciudadanos y los actores electorales, reiterando que el respeto a las reglas fortalece las elecciones íntegras y limita cualquier interferencia tecnológica indebida.

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Acatar la restricción y sus excepciones protege la integridad del proceso, favorece un ambiente de confianza y respalda el carácter legítimo de los resultados democráticos.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación hacen un llamado a los ciudadanos y a los demás actores del proceso electoral para que acaten estas disposiciones, con el propósito de garantizar unas elecciones íntegras, transparentes y confiables”, puntualizó el comunicado.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, se pidió a los ciudadanos a verificar con anterioridad el puesto, la dirección y la mesa de votación para ejercer su derecho al voto, con el fin de no retrasar el ingreso a los centros habilitados para este fin.