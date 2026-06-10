Federico Gutiérrez reaccionó a polémica orden de suspensión provisional contra Petro: “No crean bobos a los colombianos”

Fico Gutiérrez aseguró al la orden de suspensión provisional contra el presidente Petro pudo haber sido orquestada por él mismo - crédito @Colprensa y Foto del perfil de gloriaearizabaleta @gloriaearizabaleta/Instagram

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sumó a la ola de reacciones en contra de la solicitud que presentó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes su presidenta, la representante por el Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, para investigar y suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez expresó su escepticismo sobre la medida y se unió a los opositores políticos de Gustavo Petro que sugieren que toda la controversia podría responder a una estrategia política del propio mandatario.

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Gutiérrez escribió en su cuenta de X: “No crean bobos a los colombianos”. Justo después, en tono irónico, recreó una supuesta conversación entre Petro y Arizabaleta, en la que insinuó una estrategia pactada para, posiblemente, permitir al mandatario victimizarse y movilizar a sus seguidores.

Fico Gutiérrez recreó una supuesta conversación previa entre el presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta - crédito @FicoGutierrez/X

“Me imagino que así fue la conversación entre Petro y su congresista petrista Gloria Arizabaleta (exesposa de Roy Barreras), o el mensaje que le enviaron: “Compañera Gloria tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si proyectas una sanción en mi contra por participación en política, que además ha sido más que evidente, y que me suspendan del cargo de Presidente de manera inmediata. Eso indignaría a nuestros seguidores, y me vuelvo víctima del sistema, que sabes, eso me funciona muy bien. Además aprovechamos e incendiamos de nuevo a Colombia. ¿Qué opinas? Un abrazo. Tu jefe y presidente Petro”, escribió el burgomaestre antioqueño.

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En medio de ese contexto, no se conoce una decisión concreta sobre la posible suspensión del jefe de Estado, tras la radicación de la petición por parte de Arizabaleta, que pidió dicha suspensión tras reiteradas denuncias sobre la posible intervención política del mandatario en las elecciones, a favor del candidato Iván Cepeda.

Exministro de Vivienda Luis Felipe Henao denunció a Gloria Arizabaleta por orden de suspensión de Gustavo Petro

Tras darse a conocer el auto con la orden de Arizabaleta, el exministro de Vivienda y abogado Luis Felipe Henao tramitó una denuncia penal contra Gloria Arizabaleta. La acción judicial, radicada ante la Corte Suprema de Justicia en la mañana del 10 de junio de 2026, acusa a la congresista de prevaricato por acción.

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Henao argumentó en su denuncia que Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico, “usurpó competencias” al ordenar de manera individual la suspensión del jefe de Estado hasta la segunda vuelta electoral, prevista para el 21 de junio de 2026.

Esta fue la denuncia presentada por Luis Felipe Henao contra Gloria Arizabaleta - crédito @luisfelipehenao/X

Según el exministro, la Constitución establece un trámite especial para juzgar al presidente de la República, el cual involucra a la Cámara de Representantes y al Senado.

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“La propia providencia reconoce de manera expresa que la Constitución establece un procedimiento especial para el juzgamiento del Presidente de la República”, señala el texto de la denuncia.

Henao sostuvo que la congresista “decidió apartarse de esa regla constitucional expresa y aplicar de forma directa la legislación disciplinaria, decretando por sí sola la suspensión del jefe de Estado”.

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Mensajes del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao sobre la polémica suspensión provisional de Gustavo Petro - crédito @luisfelipehenao/X

A través de la acción judicial puntualizó que la investigación deberá determinar si la conducta de Arizabaleta fue deliberada y no producto de un error de interpretación legal. “Estos elementos, en conjunto, permiten inferir que la actuación no obedeció a un error de buena fe, sino a un proceder consciente y dirigido, lo que deberá esclarecerse en la investigación”, añadió Henao.

El jurista, además, aseguró en sus redes sociales que toda la coyuntura correspondía a “un teatro” cuyo libreto “estaba escrito y les está saliendo muy mal”. De la misma manera, le envió un mensaje a Gloria Arizabaleta, luego de que rectificara el auto inicial con la decisión:

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“Esto solo prueba el dolo en su actuar y solo quiero recordarle que los delitos contra la administración pública son delitos de peligro, lo que significa que no se tiene que materializar el daño para actualizar el tipo penal. Debería ir preparando su defensa que no será fácil”, escribió.