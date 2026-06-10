Colombia

Corrupción en la Ungrd: la Fiscalía solicitó prórroga de la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre

La fiscal delegada argumentó que, hasta el momento, el procesado no ha cumplido con el confinamiento intramural que lo cobija, porque está “prófugo de la justicia”

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Carlos Ramón González estaría refugiado en Barcelona solicitando asilo ante señalamientos crédito Presidencia de la República
La Fiscalía sustentó la solicitud de prórroga en el hecho de que sobre Carlos Ramón González versa una investigación por hechos de corrupción - crédito Presidencia de la República

En una audiencia llevada a cabo el 10 de junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se prorrogue la medida de aseguramiento que le fue impuesta al exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La fiscal delegada explicó que, hasta el momento, el procesado no ha cumplido con la medida de aseguramiento que le fue impuesta, debido a que está “prófugo de la justicia”, bajo el amparo de una solicitud de asilo político en Nicaragua. En ese sentido, no se ha ejecutado el sometimiento del exfuncionario a dicha decisión judicial, mediante la cual se ordenó su confinamiento mientras avanzan las investigaciones en su contra.

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“Esta prórroga de medida de aseguramiento resulta procedente cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, como ocurre en este asunto con el lavado de activos”, explicó la fiscal del caso.

La delegada del ente acusador también sustentó la prórroga en el hecho de que la investigación en contra del exdirector del Dapre versa sobre un caso de corrupción, por el cual le fueron endilgados los delitos de cohecho por dar u ofrecer y el peculado por apropiación.

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