Jermein Peña le tiene fe a un llamado de la selección Colombia por título con Junior: “Siento que me respira en la nuca”

Jermein Peña terminó como una de las figuras del Junior de Barranquilla para salir campeón de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se encuentra en vacaciones tras el título de la Liga BetPlay, en una campaña llena de altibajos y problemas por el fracaso en la Copa Libertadores y la Superliga, pero sacó adelante en los playoffs y se coronó ante nada menos que Atlético Nacional, que fue líder y favorito.

Jermein Peña terminó como uno de los jugadores más importantes del Tiburón, pese a sus polémicas por las expulsiones en el primer semestre y declaraciones que lo hicieron muy criticado, pero mejoró su nivel para ser el reemplazante ideal de Lucas Monzón en la final.

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El defensor central aseguró que tiene la esperanza de llegar a la selección Colombia, producto de su rendimiento y experiencia con el Junior, al salir campeón en tres ocasiones, y también habló sobre cómo superó el mal momento en la Libertadores, que le costó ser apartado unos días de la plantilla.

“Hay que mejorar unos detalles más”

El central fue uno de los jugadores que más celebró el título de Junior, pues sufrió mucho por aquella expulsión frente a Sporting Cristal en Lima, por la Copa Libertadores, pues eso costó una derrota por 2-0 y ser apartado de la nómina por algunos compromisos.

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En charla con los medios tras salir campeón, Jermein Peña explicó que esa situación le ayudó a mejorar de cara a la recta final del primer semestre: “Son cosas que pasan y me golpearon bastante, pero cuando golpean al toro, el toro va más fuerte hacia la batalla y ese fui yo”.

Jermein Peña estuvo en el ojo del huracán por su expulsión en Copa Libertadores, que le costó a Junior la derrota 2-0 frente a Sporting Cristal - crédito Colprensa

De otro lado, el central aseguró que, gracias a su buen nivel con el Junior de Barranquilla, siente que puede pelear una oportunidad en la Tricolor en el futuro, pese a que no tiene experiencia a nivel internacional y nunca ha sido considerado por el entrenador Néstor Lorenzo.

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“Esos errores lo hacen más grande a uno y no hay que cometerlos de nuevo. Aprendí mucho y quién quita que, en un pasito más adelante, esté en la Selección Colombia”, aseguró el jugador del Tiburón, que añadió que “siento que la Selección ya me respira en la nuca, hay que mejorar unos detalles más y ya”.

Jermein Peña reemplazó a Lucas Monzón en la final y destacó por su nivel, sobre todo en el partido de vuelta en Medellín - crédito Colprensa

Durante el primer semestre de 2026, Peña disputó un total de 24 partidos en todas las competencias, todos ellos en condición de titular, marcó un gol y una asistencia, cifras que lo consolidan como un jugador determinante para la institución, más allá de sus problemas de conducta en la cancha.

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Alfredo Arias seguirá en el Junior

De otro lado, una de las personas que defendió a Peña por la expulsión en Copa Libertadores fue Alfredo Arias, que no quiso castigarlo ni separarlo de la plantilla, sino ayudarlo a mejorar con el paso de los días, algo que le permitió jugar y defender esa ventaja de 3-0 en la final de la Liga BetPlay.

Gracias a esa clase de decisiones, el Junior de Barranquilla informó que renovó a Arias, al que se le terminaba el contrato el 30 de junio, pero el título en el fútbol colombiano le permitió que la junta directiva asegurara su continuidad por más tiempo, aunque no tanto.

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Junior F.C. anunció este 10 de junio de 2026 en Barranquilla que extendió el contrato del entrenador Alfredo Arias hasta junio de 2027 - crédito @JuniorClubSA/X

El uruguayo seguirá en el Tiburón hasta el 30 de junio de 2027, lo que le dará tiempo para defender el título en el segundo semestre de 2026 y armar el equipo que afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, la deuda que el timonel tiene con la afición por lo que pasó en la actual edición.

También será la oportunidad para que Arias cumpla con la promesa que le hizo a la hinchada tras la final en Medellín, que fue buscar el tricampeonato en diciembre, algo que solo Atlético Nacional consiguió bajo formato de torneos cortos entre 2013 y 2014.

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