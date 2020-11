Paola Jara y sus costosos perfumes

Instagram

La cantante Paola Jara vuelve a ser tendencia después de que accediera a mostrar los perfumes que usa, unas 40 referencias diferentes, entre splashes y lociones.

Entre la gran cantidad de perfumes que tiene la artista, se encuentra fragancias de reconocidas casas de moda como Prada, Lacoste, Channel y Luis Vuitton, de esta última marca la popular cantante mostró uno que, según páginas oficiales, cuesta cerca de 220 euros, es decir, casi 950 mil pesos colombianos. También tiene algunos de la línea Bond No. 9, que llegan a costar entre 300 o 750 euros, que, en moneda colombiana, serían entre un millón y tres millones de pesos.

En los videos que grabó para sus redes sociales, Jara muestra que tiene dos espacios donde separa los perfumes de sus splashes y otros productos para el cabello o la piel.

Paola Jara muestra sus perfumes

Hace unos días la cantante tomó sus historias de Instagram para contar qué cirugías se había practicado.

A través de la herramienta de preguntas de la aplicación, Jara le respondió a un seguidor que le preguntó “Pao tu cola, ¿son implantes o grasa?” a lo que la antioqueña le dijo: “Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho. Yo no tengo implantes en la cola, yo ya les he contado qué cirugias tengo. Tengo los senos, la lipo y la nariz. No inventen más porque no tengo más”.

Otra de las cirugías de las que habló fue la de sus labios. “Esto también me lo preguntan mucho y hay muchos que aseguran que tengo la boca puesta. Mejor dicho, yo no tengo ni hialurónico, ni hidratación, ni relleno, ni nada. Mi boca es natural”, aseguró.

También reveló su estatura. “Miren, mido uno con nada (risas). Mentiras, mido 1.59 y la verdad no me importa. Soy súper bajita, soy feliz y para eso existen los tacones para cuando me quiero sentir alta”.