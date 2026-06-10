Inauguran el primer Punto Fijo de Esterilización Animal en Colombia, conozca los detalles

Inauguración del primer Punto Fijo de Esterilización Animal con cobertura municipal de Colombia. en Funza - crédito suministrado a Infobae

El municipio de Funza, Cundinamarca, puso en marcha el primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, bajo un modelo de atención permanente, gratuita y profesional para perros y gatos.

El nuevo centro ofrece esterilizaciones gratuitas con cita previa, atención personalizada y acompañamiento profesional. El centro destaca por la utilización de anestesia inhalada en las cirugías gratuitas, tecnología que “brinda mayor seguridad anestésica, reduce riesgos, favorece una recuperación más rápida y mejora el manejo del dolor durante y después de la cirugía”, de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago.

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Además, el sistema de monitoreo intraoperatorio con equipos multiparámetros permite vigilar los signos vitales en tiempo real, garantizando seguridad y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La iniciativa busca la tenencia responsable de mascotas en el país - crédito suministrada a Infobae

“Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar este espacio porque quienes tenemos mascotas sabemos que son un integrante más del hogar y merecen ser atendidas con amor, respeto y las mejores condiciones posibles. Hoy les entregamos a los funzanos un lugar pensado para proteger la vida y el bienestar de nuestros animales, con profesionales capacitados, equipamiento adecuado y un acompañamiento responsable en cada etapa del proceso”, afirmó la líder municipal.

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El modelo implementado también incluye espacios para la recuperación y un esquema de seguimiento posterior a cada procedimiento. De acuerdo con la información suministrada desde la Administración municipal, este acompañamiento permite “verificar la evolución de las mascotas y atender oportunamente cualquier recomendación médica”, para fortalecer la cultura de la tenencia responsable.

A su vez, la iniciativa se alinea con la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que exige a los municipios de primera categoría contar con programas e infraestructura de esterilización animal antes de 2027.

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Las instalaciones del Punto Fijo cumplen con los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales exigidos por la normatividad vigente, y cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaría de Salud.

De la misma manera, el servicio estará bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, que implementará un modelo basado en inscripción y agendamiento previo, eliminando filas y jornadas masivas.

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En Colombia, los puntos de esterilización promovidos por las autoridades locales suelen ser móviles - crédito Alcaldía de Bogotá

La apertura del Punto Fijo de Esterilización es un paso adelante en la protección animal, especialmente para las familias del municipio que tienen mascotas, al ser, entre otros temas, un alivio económico.

Autoridades ingresaron a un inmueble para salvar animales en riesgo en Cali

Por primera vez en Cali, autoridades municipales aplicaron el Artículo 22 de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que faculta el ingreso inmediato a inmuebles cuando existan indicios de que animales se encuentran en riesgo inminente.

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El procedimiento se realizó el 4 de junio de 2026 para rescatar a tres perros en estado crítico de abandono en una vivienda del barrio Compartir (Comuna 21).

La acción se realizó tras una denuncia ciudadana y contó con la articulación de la Policía Ambiental y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa). Durante el operativo, los funcionarios hallaron a los caninos con un severo cuadro de desnutrición y condiciones incompatibles con el bienestar animal. En el lugar también fue encontrado un cuarto animal sin vida.

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Funcionarios de la Policía Ambiental y la Uaepa rescataron tres perros en estado crítico de abandono en el barrio Compartir de Cali, durante el primer operativo realizado bajo la Ley Ángel para proteger animales en riesgo dentro de una vivienda - crédito Alcaldía de Cali

“Este procedimiento marca un precedente en la ciudad y demuestra que las herramientas legales de protección animal hoy permiten actuar de manera oportuna, para salvaguardar la vida de los seres sintientes cuando se encuentran en peligro”, señaló Diego Bonilla, inspector de Policía.

Los perros rescatados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde reciben atención médica integral y valoración veterinaria especializada, bajo el acompañamiento permanente de la Uaepa.

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El alcalde caleño, Alejandro Éder, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato, abandono o vulneración de los derechos de los animales, y sostuvo el compromiso institucional para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones que pongan en riesgo a los seres sintientes en el distrito.