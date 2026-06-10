Colombia

Inauguran el primer Punto Fijo de Esterilización Animal en Colombia, conozca los detalles

En el municipio de Funza se ofrecen procedimientos gratuitos con atención profesional y personalizada para perros y gatos

Guardar
Google icon
Inauguración del primer Punto Fijo de Esterilización Animal con cobertura municipal de Colombia. en Funza - crédito suministrado a Infobae
Inauguración del primer Punto Fijo de Esterilización Animal con cobertura municipal de Colombia. en Funza - crédito suministrado a Infobae

El municipio de Funza, Cundinamarca, puso en marcha el primer Punto Fijo de Esterilización Animal de carácter municipal en Colombia, bajo un modelo de atención permanente, gratuita y profesional para perros y gatos.

El nuevo centro ofrece esterilizaciones gratuitas con cita previa, atención personalizada y acompañamiento profesional. El centro destaca por la utilización de anestesia inhalada en las cirugías gratuitas, tecnología que “brinda mayor seguridad anestésica, reduce riesgos, favorece una recuperación más rápida y mejora el manejo del dolor durante y después de la cirugía”, de acuerdo con las declaraciones de la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago.

PUBLICIDAD

Además, el sistema de monitoreo intraoperatorio con equipos multiparámetros permite vigilar los signos vitales en tiempo real, garantizando seguridad y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La iniciativa busca la tenencia responsable de mascotas en el país - crédito suministrada a Infobae
La iniciativa busca la tenencia responsable de mascotas en el país - crédito suministrada a Infobae

“Nos sentimos muy orgullosos de inaugurar este espacio porque quienes tenemos mascotas sabemos que son un integrante más del hogar y merecen ser atendidas con amor, respeto y las mejores condiciones posibles. Hoy les entregamos a los funzanos un lugar pensado para proteger la vida y el bienestar de nuestros animales, con profesionales capacitados, equipamiento adecuado y un acompañamiento responsable en cada etapa del proceso”, afirmó la líder municipal.

PUBLICIDAD

El modelo implementado también incluye espacios para la recuperación y un esquema de seguimiento posterior a cada procedimiento. De acuerdo con la información suministrada desde la Administración municipal, este acompañamiento permite “verificar la evolución de las mascotas y atender oportunamente cualquier recomendación médica”, para fortalecer la cultura de la tenencia responsable.

A su vez, la iniciativa se alinea con la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, que exige a los municipios de primera categoría contar con programas e infraestructura de esterilización animal antes de 2027.

Las instalaciones del Punto Fijo cumplen con los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales exigidos por la normatividad vigente, y cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaría de Salud.

De la misma manera, el servicio estará bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal, que implementará un modelo basado en inscripción y agendamiento previo, eliminando filas y jornadas masivas.

La asesoría incluirá recomendaciones sobre alimentación, pautas de higiene, importancia de la esterilización y manejo de la conducta animal - crédito Alcaldía de Bogotá
En Colombia, los puntos de esterilización promovidos por las autoridades locales suelen ser móviles - crédito Alcaldía de Bogotá

La apertura del Punto Fijo de Esterilización es un paso adelante en la protección animal, especialmente para las familias del municipio que tienen mascotas, al ser, entre otros temas, un alivio económico.

Autoridades ingresaron a un inmueble para salvar animales en riesgo en Cali

Por primera vez en Cali, autoridades municipales aplicaron el Artículo 22 de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que faculta el ingreso inmediato a inmuebles cuando existan indicios de que animales se encuentran en riesgo inminente.

El procedimiento se realizó el 4 de junio de 2026 para rescatar a tres perros en estado crítico de abandono en una vivienda del barrio Compartir (Comuna 21).

La acción se realizó tras una denuncia ciudadana y contó con la articulación de la Policía Ambiental y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa). Durante el operativo, los funcionarios hallaron a los caninos con un severo cuadro de desnutrición y condiciones incompatibles con el bienestar animal. En el lugar también fue encontrado un cuarto animal sin vida.

Funcionarios de la Policía Ambiental y la Uaepa rescataron tres perros en estado crítico de abandono en el barrio Compartir de Cali, durante el primer operativo realizado bajo la Ley Ángel para proteger animales en riesgo dentro de una vivienda - crédito Alcaldía de Cali
Funcionarios de la Policía Ambiental y la Uaepa rescataron tres perros en estado crítico de abandono en el barrio Compartir de Cali, durante el primer operativo realizado bajo la Ley Ángel para proteger animales en riesgo dentro de una vivienda - crédito Alcaldía de Cali

“Este procedimiento marca un precedente en la ciudad y demuestra que las herramientas legales de protección animal hoy permiten actuar de manera oportuna, para salvaguardar la vida de los seres sintientes cuando se encuentran en peligro”, señaló Diego Bonilla, inspector de Policía.

Los perros rescatados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal (CBA), donde reciben atención médica integral y valoración veterinaria especializada, bajo el acompañamiento permanente de la Uaepa.

El alcalde caleño, Alejandro Éder, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato, abandono o vulneración de los derechos de los animales, y sostuvo el compromiso institucional para garantizar una respuesta efectiva ante situaciones que pongan en riesgo a los seres sintientes en el distrito.

Temas Relacionados

Punto Fijo EsterilizaciónFunzaEsterilización animales gratisProteción AnimalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Viuda de Cristian Herrera relató el desgarrador momento que vivió cuando atacaron al periodista: “Mi amor, me mataron”

Karla Niño narró que el agresor, luego de atentar contra el comunicador, se dirigió hacia ella y su hija con el arma y luego escapó. Las autoridades avanzan en la investigación

Viuda de Cristian Herrera relató el desgarrador momento que vivió cuando atacaron al periodista: “Mi amor, me mataron”

Alertan por “trampa” que no se puede ignorar ante la “suspensión” de Petro como presidente antes de las elecciones: “¿Es cortina de humo?”

Líderes empresariales advirtieron del riesgo que hay al magnificar un episodio sin consecuencias claras y en el potencial impacto sobre la percepción pública, mientras persisten dudas en torno al proceso constitucional

Alertan por “trampa” que no se puede ignorar ante la “suspensión” de Petro como presidente antes de las elecciones: “¿Es cortina de humo?”

Asesinato de Sara Millerey: capturados podrían quedar libres por demoras judiciales

Más de un año después del crimen, los procesados no han llegado a juicio y el abogado de la familia de la víctima denunció la estrategia que ha utilizado la defensa para aplazar las audiencias

Asesinato de Sara Millerey: capturados podrían quedar libres por demoras judiciales

Álvaro Uribe atacó una vez más a Iván Cepeda y explicó por qué, según él, no necesita ir a Medellín: “La campaña se la hacen desde la cárcel”

En su publicación, el exmandatario también acusó al candidato presidencial de no enfrentar al general (r) Óscar Naranjo sobre la veracidad de la información en los computadores atribuidos a alias Raúl Reyes, en la que fue mencionado

Álvaro Uribe atacó una vez más a Iván Cepeda y explicó por qué, según él, no necesita ir a Medellín: “La campaña se la hacen desde la cárcel”

Corte Suprema falló tutela contra Abelardo de la Espriella por el uso de símbolos patrios en campaña: esto resolvió el precedente de 2025

La decisión del alto tribunal surgió tras una acción que cuestionó, al igual que en el caso reciente, el uso de la bandera, el escudo, el himno y otros emblemas nacionales en piezas de su movimiento Defensores de la Patria

Corte Suprema falló tutela contra Abelardo de la Espriella por el uso de símbolos patrios en campaña: esto resolvió el precedente de 2025
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

Carla Giraldo ya tendría proyecto luego de ‘La casa de los famosos Colombia’: esto es lo que se sabe

EDC Colombia, nuevo festival de música electrónica, anuncia más de 80 artistas para su primera edición: todo lo que debe saber

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Juliana Calderón dejó ver cómo va su embarazo y habló sobre la identidad del papá de su hijo: podría ser la expareja de Aida Victoria Merlano

Se habría filtrado la final de ‘Masterchef Celebrity 2026’: ellos serían los cuatro finalistas

Deportes

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Así se despidió José Mourinho de Richard Ríos y el Benfica: “Hemos creado un vínculo duradero”

Llegaron las campeonas: la selección Colombia femenina arribó a Bogotá tras levantar el título de la Liga de Naciones

Portugal está lista para verse con la selección Colombia en el Mundial 2026: venció a Nigeria por 2-1 en amistoso

Así recordó Mario Yepes el Mundial Brasil 2014: “Nunca olvidaré cantar el himno ante Grecia”

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón