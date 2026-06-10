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Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón

La empresa bogotana anunció que ya modificó los aspectos solicitados por la FIFA

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Estas son las camisetas oficiales de Haití - crédito Saeta Sport / sitio web
Saeta es la marca que viste a la selección nacional de Haití - crédito Saeta Sport¿

Un informe de The Athletic y The New York Times ubicó la camiseta de la selección de Haití como una de las más feas de la Copa del Mundo 2026 y entre los puntos que mencionó el periodista Nick Miller para dar su calificación estuvo la referencia de un hecho histórico como algo innecesario para el diseño.

“A primera vista, un diseño donde el logo del fabricante es más prominente que el del equipo o país resulta sospechoso. Al observarlo con más detenimiento, se aprecia un diseño inusual en la zona del abdomen/cadera, que parece representar a un grupo de hombres sosteniendo una bandera en una montaña. Aparentemente, hace referencia a la Batalla de Vertières de 1803, el enfrentamiento final de la Revolución Haitiana contra las fuerzas de Napoleón, pero sin ánimo de ofender a ninguna nación, desde un punto de vista puramente estético… resulta un tanto extraño”, escribió Miller en el informe citado sobre la camiseta de Haití.

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Sorpresivamente, tras la publicación del ranking, la FIFA le pidió a la Federación de Haití cambiar la camiseta de local por incluir un mensaje político en su diseño. Saeta, marca colombiana que viste a esta selección, tendrá tres días para hacer esta modificación, ya que el debut del combinado del Caribe será el 13 de junio ante Escocia.

Esta será la camiseta local de Haití para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Saeta
Esta iba a ser la camiseta local de Haití para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Saeta

Los argumentos de la FIFA

La FIFA ordenó a la selección de Haití modificar su camiseta porque el diseño realizado por la empresa Saeta incluye en la parte inferior una ilustración de la Batalla de Vertières, un episodio clave para la independencia del país caribeño, que se registró el 18 de noviembre de 1803.

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Según la FIFA, este elemento visual podía interpretarse como un mensaje político, algo prohibido por los reglamentos de equipamiento del organismo internacional. Aunque la FIFA no detalló públicamente qué parte específica originó la decisión, la referencia histórica fue la señalada por la prensa y analistas.

Estas son las tres camisetas que usará la selección de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Saeta
Estas son las tres camisetas que diseñó Saeta para Haití - crédito Saeta

Saeta explicó en un comunicado que el diseño pretendía rendir homenaje al pueblo haitiano y no tenía intención política. Aclaró que la FIFA consideró que ciertos elementos podían interpretarse de manera diferente y por ello solicitó los cambios, que fueron acatados.

La camiseta original también presentaba la silueta de una palmera caribeña en la espalda y una gama de colores inspirada en el Mar Caribe. El detalle de la Batalla de Vértières fue uno de los más celebrados por aficionados y diseñadores en redes sociales. En paralelo, la diseñadora ítalo-haitiana Stella Jean presentó la colección L’Haitiana, inspirada en el fútbol haitiano, que se volvió tendencia durante el torneo. La FIFA no emitió una explicación pública detallada sobre los motivos de su decisión; Saeta reiteró su orgullo por participar en este momento histórico para el fútbol haitiano y cumplió con los cambios solicitados; sin embargo, hasta el momento no ha sido publicado el resultado final.

Saeta - Haití - Concacaf
Saeta viste a Haití desde 2010, inicialmente lo hizo sin cobrar por sus prendas - crédito Tvc

El vínculo entre Saeta y Haití

En Colombia se ha destacado que la participación de Haití hará que una marca cafetera diga presente en la cita orbital, puesto que la nación del Caribe es vestida por la empresa bogotana Saeta, que se fundó en 1982, ocho años después de que Haití jugó por última vez la copa del mundo, en esa ocasión, en Alemania Federal, la selección de Concacaf ocupó el último lugar del grupo cuatro, que compartió con Polonia, Argentina e Italia.

La relación entre Saeta y Haití comenzó tras el terremoto registrado en la nación del Caribe en 2010, después de ello la marca colombiana se ofreció a realizar las prendas deportivas de la selección de fútbol de manera gratuita, lo que fue recompensado con un vínculo contractual de varios años cuando la situación mejoró en el país.

La camiseta oficial de Haití para la Copa Mundo 2026 se encuentra en las tiendas virtuales de Saeta por un precio de 405.900 pesos; además, está disponible la versión anterior con un 50% de descuento, es decir: 202.950 pesos.

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