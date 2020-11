Alquímico, el primer bar colombiano en clasificar entre los 50 mejores del mundo

El bar es el primer colombiano en ser parte del prestigioso conteo: Foto: IG @alquimicoctg

The World’s 50 Best, es uno de los conteos más prestigiosos de la gastronomía mundial que año tras año premia los lugares que lograron conseguir la excelencia culinaria dentro de sus especialidades. En este 2020, por primera vez un bar colombiano logró entrar entre los mejores del planeta.

“The World’s 50 Best Bars es una lista anual que celebra lo mejor de la industria internacional de bebidas. Publicado por primera vez en 2009, The World’s 50 Best Bars proporciona una clasificación anual de bares votados por más de 500 expertos en bebidas de todo el mundo. La lista representa la guía internacional definitiva de los mejores bares y destinos para beber del mundo”, asegura la organización en su portal web.

El nombre del bar que alcanzó la condecoración, fue Alquímico, que logró entrar en la posición número 47 de la prestigiosa lista. Queda en Cartagena y es uno de los seis bares de América Latina presentes en el conteo.

“Promover la cultura local, integrando varias barras con cocteles exclusivos a base de infusiones experimentales y platos propios, inspirados en recetas del mundo, con ingredientes y técnicas colombianas”, asegura el bar cartagenero acerca de su misión.

El primer lugar del conteo lo logró el londinense Connaught Bar; Dante, ubicado en Nueva York, ocupó la segunda posición; con el tercero se quedó The Clumsies, de Atenas; el cuarto lugar fue para Alas, en Singapour; y el quinto lugar de la lista lo ocupó Tayer + Elementary, también en Londres.

Alquímico también se llevó el reconocimiento al bar más sostenible del mundo, demostrando que su misión compagina de excelente manera los sabores y el compromiso medioambiental.

“El bar, moderno, animado y popular, se distribuye en dos pisos y una azotea, cada uno con diferentes menús que resaltan los puntos fuertes de su concepto. El equipo, liderado por el gerente del bar Yeferson Ávila Rodríguez, se esfuerza por extraer el sabor de los mejores productos que ofrece el Caribe Colombia, con un enfoque en técnicas experimentales y métodos de extracción innovadores. Sin embargo, detrás de la creatividad hay fuertes relaciones con los pequeños agricultores locales, con Alquímico eligiendo apoyar a los productores en áreas afectadas por la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades”, aseguró la organización en su portal web.

Otros bares de Latinoamérica que clasificaron entre los 50 mejores

Estos fueron los establecimientos que sacaron la cara por Latinoamérica en el prestigioso conteo:

Florería Altántico, de Buenos Aires, en el puesto número 7

Licorería Limantour, Ciudad de México, puesto 17

Carnaval, Lima, puesto 21.

Al químico, Cartagena, puesto 47

Presidente, Buenos Aires, puesto 50.

Leo, el único restaurante colombiano que clasificó en el conteo

Si bien, Alquímico es el primer bar colombiano que logró entrar entre The World’s 50 Best, en la versión de restaurantes que realiza la organización, la chef, Leonor Espinosa también logró entrar con su restaurante Leo, clasificando en este 2020 en el lugar número 49 de la lista y siendo el único colombiano que actualmente se encuentra en el conteo.

La chef colombiana Leonor Espinosa (i) recibe el premio a la mejor chef de Latinoamerica (EFE)

Leo, está ubicado en Bogotá, y se destaca por una carta que según la revista Diners, “exalta los sabores ancestrales y mejor guardados de todas las regiones del país, como por ejemplo, una arepa de maíz cariaco combinada con un guiso costeño de pato, o como la bebida de naranja agria aromatizada con hierbas y bejucos, que combinan la innovación con los ingredientes colombianos”.

Según Leonor Espinosa, la razón del éxito culinario de su cocina es:

“En Leo reivindicamos las cocinas ancestrales haciendo uso de un lenguaje moderno, potenciando especies del patrimonio natural. También considero que la cocina colombiana no se encuentra en un estado de pérdida, lo que pasa es que no se reconoce ni tampoco se valida, porque esos sabores pertenecen a ciertas subculturas, que debemos conocer”, relató la chef en la revista.

