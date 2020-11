Así funciona en Colombia el extraño cibernegocio de venta de ropa interior usada

Existe un negocio muy lucrativo y del que pocas personas se han atrevido a hablar, vender la ropa interior sucia por internet. Aunque parezca extraño, existen personas a quienes les atrae el olor de la ropa interior sudada, manchada y por qué no, con marcas de excremento...

Este modelo de venta lo conocimos por la famosa serie The Orange Is The New Black, en ella se mostraron varios episodios donde las reclusas fabricaban su propia ropa interior, y luego de usarla por un par de horas, la vendían a una buena cantidad de dinero. Lo mismo pasa en la vida real y no es necesario saltar a Estados Unidos o Europa para participar de un espacio como este, en Colombia el negocio está vigente

Existen páginas como Pantydeal.com, Pantyrust.com, Pantyzoo.com o sellpantiesformoney.com en las que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede vender la ropa interior y/o comprarla. Funciona de la misma manera que vender un artículo por Mercado Libre, estas plataformas tienen un catálogo de calzones, el perfil de sus propietarias, el usuario escoge cuál quiere comprar y la compañía se encarga de enviarlo a través de las transportadoras de cada país.

En Colombia, lo recogen en la casa de las mujeres que participan de este negocio y lo llevan a los compradores, el pago a quien lo venden lo hacen a través de bitcoins o por Paypal, si las mujeres trabajan a través de una plataforma, esta se queda con un porcentaje de la venta. Pero no es necesario acudir a una página externa, en el país hay mujeres que crearon su propia página en Instagram y a través de ella venden su ropa interior a quienes quieran adquirirla.

Dentro de las recomendaciones que dejan estas plataformas a las chicas, y especialmente en Colombia, según estas porque es un país con una cultura gastronómica mucho más amplia, es que las vendedoras escriban la dieta de comida que usan, esto con el fin de que los compradores sepan qué olores pueden emanar.

¿Cuánto pueden pagar por un par de panties usados?

Unos panties sucios en Internet pueden costar entre cinco y cincuenta dólares. El costo puede variar según las peticiones de cada comprador. Hay compradores que piden que los calzones tengan manchas de flujo vaginal, orines, olor a sudor, sangre del periodo y hasta manchas de excremento.

¿Cuáles son los calzones que más compran en este mercado?

Las páginas dedicadas a esto recomiendan que los panties sean de algodón ya que este material absorbe mucho más fácil cualquier tipo de olor.

Las tangas no funcionan muy bien ya que no permiten una buena cantidad de manchas o olor penetrante.

Según el portal Usedpantysellingadvice, existen tres zonas ‘aromáticas’ en los panties: La zona 1 corresponde a la vulva, la segunda se refiere a la que está en contacto con la abertura vaginal y la tercera, que está más cerca al ano.

Imagen: Soyo Hong.

Según especifica Pantydeal.com, posicionada como la plataforma de ropa interior más buscada por quienes disfrutan de este fetiche, la tendencia de vender calzones usados arrancó hace más de dos décadas en Japón. De hecho, existía el mito de que decía que en ese país había máquinas dispensadoras de panties usados. Pero la leyenda se acabó cuando se dieron cuenta que, si bien las dispensadoras decían que era ropa usada, se trataba de prendas nuevas.

Según una encuesta publicada por el portal animalnewyork.com, en todo el mundo un 55% de las mujeres que venden su ropa interior ganan entre 50 y 100 dólares por semana. Un 13.9% por ciento de las mujeres gana entre 250 y 300 dólares semanales con la venta de su ropa interior.

