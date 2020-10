‘Gonobikerreas’, la masiva y polémica caravana de payasos que se tomó Bogotá y otras ciudades, una noche antes de Halloween

Gonobikerreas en Facebook

Una impresionante caravana de moteros, ciclistas, bicicarros y skaters se tomó, entre otras, la Carrera Séptima, la Avenida NQS, especialmente a la altura del estadio El Campín, hacia las 8:00 p.m. y hasta la medianoche de este viernes 30 de octubre. Ni siquiera los organizadores podían dar crédito a la cantidad de seguidores que acogió la invitación, que incluyó varios minutos de pitazos e incluso un show de juegos pirotécnicos.

En Bogotá, pero también en Medellín, Cartagena, Cali y otras ciudades, disfrazados de payasos, miles de motociclistas pertenecientes a los ‘Gonobikerreas’ o ‘GBR’, un tradicional club de moteros aficionados por los payasos, al que llaman “familia”, se dieron cita en las para celebrar una fiesta por “el día más importante del año”, que llaman Día del Payaso.

El evento de moteros, que ya es tradicional en Colombia un día antes de Halloween, no ha estado exento de críticas en esta edición, pues la convocatoria fue masiva y en el sitio de reunión, sector lateral de El Campín, no se cumplieron las normas de distanciamiento y bioseguridad que ha promovido el Ministerio de Salud en Colombia para las celebraciones del Día de las Brujas. En la transmisión que publicó su página oficial, se pueden ver decenas de personas sin tapabocas y sin guardar la distancia. Además de las quejas por el ruido, muchos de ellos no portaban el casco y cometieron imprudencias mientras compartían carril con vehículos particulares.

“Fue inevitable que llegara esta cantidad de personas”, dijo uno de los miembros en la transmisión, quien en su recorrido se encontró con Tom Sawyer, como se hace llamar el presidente de la organización, quien visiblemente sorprendido le envió un mensaje a la alcaldesa Claudia López:

“Préstenos el Simón Bolívar (...) Hicimos todo organizado, nadie tomó nada, todo el mundo muy juicioso. La idea era convocar bicicletas para que no llegara tanta gente, pero realmente… no quiero ser crecido pero la familia del payaso nadie la supera”

“Se nos quedó chiquito”, concluyó al referirse al aforo de El Campín.

El pasado miércoles 28 de octubre también se reportaron caravanas de moteros en el occidente y centro de Bogotá, con miles de miembros que celebraban de manera anticipada el Halloween. En el canal CityTv informaron sobre complicaciones en el tráfico, imprudencias y afectaciones de orden público.

Aunque son polémicos y criticados por las autoridades y los ciudadanos, entre las actividades conocidas de los Gonobikerreas, además de rodar, está la entrega de ayudas a vendedores ambulantes y población vulnerable y obras sociales en barrios marginados de la capital. Incluso lo hicieron en marzo, cuando comenzó la pandemia por covid-19 en Colombia.

Sobre el grupo de moteros, que se ha convertido en un club casi de culto entre aficionados a las motos, se sabe que la membresía para entrar se consigue a través de WhatsApp, y que pueden aplicar desde cualquier lugar de Colombia y el mundo. Hasta el momento están en 32 ciudades de Colombia y 8 países, según su presidente.