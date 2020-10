Él es ‘Tom Sawyer’, el líder los polémicos 'Gonobikerreas’, el club de moteros más grande de Colombia

Desde el pasado 28 de octubre, los bogotanos han visto como varias caravanas de motociclistas recorren la ciudad a pesar de las restricciones que ha impuesto el Distrito y el Gobierno nacional debido a la pandemia del Covid-19.

Uno de estos grupos es Gonobikerreas, el club más grande de aficionados a las motos de alto cilindraje que tiene presencia en Estados Unidos, México y casi todas las ciudades de Colombia. El ‘parche’ o la 'familia’, como lo llaman sus miembros, recorrió varias calles de la capital con disfraces de payasos, pues es su símbolo característico.

Su líder se hace llamar Tom Sawyer, pues no le gusta revelar su verdadero nombre al público. Es un hombre corpulento, pecoso y pelirrojo que viste de indumentaria relacionada a las motos desde la cabeza a los pies. Su apodo, según cuenta el portal Kien y Ke, se lo ganó en su niñez por el parecido al personaje del anime basado en el libro del escritor estadounidense Mark Twain.

Este aficionado a las motos es bogotano de nacimiento, pero criado en Bucaramanga, pues toda su familia es santandereana. De acuerdo con el portal, regresó a la capital para estudiar diseño gráfico en el Politécnico Grancolombiano, donde acabó una carrera que jamás ha ejercido.

En palabras de Tom Sawyer su empresa nació hace 14 años como “una afición con un grupo de amigos”.

Tom Sawyer, como se hace llamar el líder de los Gonobikerreas

“Éramos 20. Con un gran esfuerzo todos compramos nuestra primera moto de alto cilindraje. Luego empezó a llegar más gente. Así nació el parche con el nombre Gonobikerreas, que ya es una marca registrada y avalada por el estado de Nueva Jersey”.

De acuerdo con la página oficial de Gonobikerreas, el grupo nació el 30 de octubre de 2006 de la mano de Tom Sawyer, quien reunía a su séquito de seguidores en un taller del barrio La Aurora, en Bogotá.

De acuerdo con el perfil de Kien y Ke, Tom Sawyer defiende la filosofía de "el fin justifica los medios” y asegura ser un hombre que consigue lo que quiere, cuando lo quiera.

"Si se me mete algo en la cabeza lo consigo, si yo me quiero comprar este edificio lo consigo, tenga que hacer lo que tenga que hacer, si el día de mañana quiero una mujer que me gustó la tengo sea como sea.

Sawyer dice que tiene una fundación que alberga 310 niños llamada ‘Payasitos con esperanza’. Se reconoce como una persona que “viene de una familia muy humilde” e incluso confiesa que gracias a que hay gente con mucho dinero en su club pudo regalar un “pozo de agua” en La Guajira.

Vengo de una familia muy humilde y tengo el pensamiento de ayudar a los demás, por eso decidí montar mi propia fundación con la que hacemos obras sociales grandísimas de muchos millones de pesos. Gracias a Dios en nuestro club hay personas de mucho dinero que son gerentes de empresas y que ayudan, así se han podido hacer cosas como regalar un pozo de agua en la Guajira para cuarenta comunidades. También hicimos dos escuelas.

Incluso, el pasado 19 de marzo del 2020 -recién empezó la pandemia- el club se reunió para repartir mercados a los vendedores ambulantes que se vieron duramente afectados en el inicio de las restricciones por el Covid, recoge Canal 1.

Este entusiasta de las motos también ha hecho conciertos de artistas de la talla de Tego Calderón, Alexis y Fido, Ñejo Flow, pero dice que todo esto se lo debe a dios. Incluso dice tener el poder de dios a su lado, pues puede “tocar gente” y cambiar a las personas.

A través de mi Dios pongo buenos consejos para personas que están mal. Eso lo debería hacer todo el mundo, para uno poderlo hacer toca cambiar. Yo dejé el trago, dejé muchas cosas porque si tú vas a predicar tienes que dar ejemplo (...) Existe un Dios sobre todas las cosas y él me da la ayuda y carisma que nace de mi corazón

Dice que le han propuesto meterse en política por su carisma, pero insiste que no le gusta. En todo caso sentenció que tiene el poder de “parar a toda Bogotá” con los motociclistas que están inscritos en su club.

No le falta razón. Justo este viernes previo al Halloween, convocó con su grupo a una impresionante caravana de moteros, ciclistas, bicicarros y skaters se tomó, entre otras, la Carrera Séptima, la Avenida NQS, especialmente a la altura del estadio El Campín, hacia las 8:00 p.m. y hasta la medianoche de este viernes 30 de octubre. Ni siquiera los organizadores podían dar crédito a la cantidad de seguidores que acogió la invitación, que incluyó varios minutos de pitazos e incluso un show de juegos pirotécnicos.

En Bogotá, pero también en Medellín, Cartagena, Cali y otras ciudades, disfrazados de payasos, miles de motociclistas pertenecientes a los ‘Gonobikerreas’ o ‘GBR’, un tradicional club de moteros aficionados por los payasos, al que llaman “familia”, se dieron cita en las para celebrar una fiesta por “el día más importante del año”, que llaman Día del Payaso. Le puede interesar

La acogida del llamado fue tal, que sorprendió al mismo ‘Tom Sawyer’, quien se refirió así a su evento en un video:

Gonobikerreas se tomaron las calles de Bogotá

