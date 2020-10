Nuevo golpe a la oposición: La mayoría del Senado se declaró satisfecha con las explicaciones de Holmes Trujillo

Igualmente, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el pasado 27 de agosto que la orden del tribunal fue acatada una vez que 69 senadores informaron al presidente Duque haber cumplido con el control político sobre el informe que les remitió el Gobierno, por lo que se autorizó retomar las actividades de la SFAB. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Este 22 de octubre en el Senado se llevó a cabo el debate de control político contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Pero antes de que empezara el debate de la moción de censura en contra del funcionario, senadores del uribismo pasaron una proposición para que los legisladores votaran si se sentían satisfechos o no con las respuestas que entregó el ministro en el primer debate.

Para los citantes de la moción de censura, se trata de una jugada por parte del Gobierno y la mayoría de los senadores para no avanzar en este mecanismo democrático.

“Presentaré con la firma de los 15 senadores más, la solicitud para la programación de moción de censura, esto ante la insatisfacción frente al ministro Trujillo” , señaló el senador Roy Barreras.

Mientras se votaba la proposición, los senadores citantes decidieron abandonar la sesión. Así, con 66 votos a favor, los parlamentarios que permanecieron en la sala virtual declararon como suficientes las respuestas del funcionario citado. Solo una persona votó en contra, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

66 genuflexos de espaldas a la crisis de seguridad nacional aprueban “moción de aplauso” a Mindefensa pero aún así 41 senadores se retiraron de la sesión en protesta: Roy Barreras

Por su parte la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que no se están abusando de las mayorías, sino que como las mayorías del Senado dijeron que están satisfechos con las respuestas de Holmes Trujillo, no es procedente la moción.

El uribismo se basó en el artículo 252 de la Ley 5 que dicta para este tipo de debates: “El debate concluirá con una proposición aprobada por la plenaria declarando satisfactorias las explicaciones. En caso contrario, se formulará nuevo cuestionario y se señalará nueva fecha. Si en este segundo evento de igual manera no satisfacen las explicaciones, podrá estudiarse la moción de censura” .

El Senado ahora debate si realiza o no un debate de moción de censura, en el que el ministro de Defensa ya tendría los votos asegurados para seguir en el cargo.

Así transcurrió el debate de control político contra Holmes Trujillo

En la primera parte del debate de control político convocado este jueves en contra del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el senador Roy Barreras intervino anunciando que revelaría unos videos que comprometen, según él, al ministro. El primer video sería de la madre de un militar que murió en un operativo en El Guaviare y del cual no habría un anuncio oficial por parte del funcionario. También le reclamó a Trujillo la compra de un helicóptero presidencial en plena pandemia.

Pasados los 20 minutos del primer citante al debate de control político que se adelanta antes de la moción de censura, intervino por cinco minutos el senador por el Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien anunció que cedía su tiempo porque esperaría a hablar en el debate de moción de censura, donde tendrá una hora, ya que le parecía una ‘falta a la palabra’ que dejaran intervenir a dos senadores del Centro Democrático cuando no eran citantes.

El presidente del Senado, Arturo Char, dijo que los congresistas adhirieron al debate de control político que va antes de la moción de censura.

Después, intervino la senadora por el partido Centro Democrático Paola Holguín, quien comparó los datos de violencia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, argumentando que las cifras subieron en el del segundo y bajaron en la administración actual. Además criticó el acuerdo final de paz.

Luego, intervino el senador por el mismo partido Ernesto Macías, quien rechazó que él u Holguín estuvieran en el recinto para aplaudir o defender al ministro, como lo afirmó Robledo.

Las explicaciones de Holmes Trujillo

Ahora el jefe de la cartera de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habla por 1 hora y 15 minutos. Trujillo dijo que el helicóptero que se compró en mitad de la pandemia, fue desde los seguros que tenían los anteriores y que no se tocó dinero de la cartera pública. También dijo que en el Gobierno de Juan Manuel Santos se hicieron bombardeos donde murieron menores de edad.

Según registró El Espectador, Trujillo negó que sea política del Ejército atacar menores de edad, como habría señalado Barreras, y aseguró que no era deber del Ejército sino de Medicina Legal revelar que en las acciones militares murieron niñas, niños y jóvenes. “No es deber del Ejército revelar información de la que no tienen certeza o no es de su incumbencia”, declaró el funcionario.

En el debate, el ministro sostuvo que sobre el tema de los niños y niñas muertos en combate, el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es el que regula el conflicto, protege al civil no combatiente y los menores reclutados de forma forzosa pueden perder la condición de civil no combatiente en algunos casos.

El debate se llevó a cabo de manera virtual por el positivo para Covid-19 de la senadora María del Rosario Guerra.