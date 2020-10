Aprobaron el “Presupuesto de la Reactivación” para 2021

Congreso aprueba tras 12 horas de deliberaciones y distintos llamados de urgencia por parte de la presidencia, el presupuesto general por $314 billones de pesos.EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Denominado así en el marco de las medidas macroeconómicas para levantar la economía colombiana tras el periodo de cuarentena por Covid-19, el presupuesto fue aprobado luego de enfrentar a las bancadas de gobierno y oposición en torno a las asignaciones de gasto público, moratoria de la deuda, y financiación de la JEP (Jurisdicción Especial Para la Paz). La asignación total para 2021 será del orden de los 314 billones de pesos .

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que los congresistas cumplieron con “un debate respetuoso, tendiente a construir éste, el presupuesto de la recuperación”, mientras que la bancada de gobierno (Centro Democrático) exaltaba los 66 votos alcanzados para la aprobación del proyecto . Ambos coincidieron en que los recursos de este presupuesto servirán para recuperar el empleo, estimular la demanda y reestablecer la oferta, pero sobre todo, afirman, estos recursos serán clave para luchar contra las brechas de desigualdad y pobreza, objetivo principal de la Agenda para el Desarrollo sostenible 2030 .

Hacienda recalca que de los $314 billones de pesos, $56,8 se destinarán a la inversión prioritaria de proyectos que generen empleo y reactiven la economía.

Las cifras destacadas del presupuesto 2021

Plenaria del congreso, con sus dos cámaras. Cortesía Congreso de Colombia 2020.

Para gasto en regiones se destinarán recursos en transferencias por valor de $137,5 billones de pesos a través del Sistema General de Participaciones, que los girará de la siguiente manera: $47,7 billones en rubro general, $42,41 billones para las mesadas pensionales, $3,92 billones para educación superior sin abarcar cobertura pensional de maestros, que serán cubiertos con $3,06 billones, y $1,5 billones para otros rubros, utilizados a discreción por las administraciones departamentales.

El Sistema General de Participaciones destinará $8,9 billones de pesos para la compra de bienes y servicios, así como $35,5 billones se destinarán a gastos de personal. El controvertido gasto de deuda, que las bancadas de oposición pretendieron suspender, $35,97 billones serán destinados a pago de capital mientras que $33,3 billones irán a intereses de deuda . En el rubro de comisiones por deuda se desembolsarán $382.000 millones de pesos, mientras que el fondo de contingencias recibirá para $838.000 millones de pesos.

JEP no alcanzó aumento de presupuesto para 2021. En la imagen, su presidente Patricia Linares. EFE /Mauricio Dueñas Castañeda /Archivo

JEP no aumenta presupuesto JEP no aumenta presupuesto

Otro motivo de debate entre gobierno y oposición fue el de las asignaciones presupuestales para la JEP, cuya solicitud estaba en $35.000 millones de pesos. El Ministro de Hacienda Carrasquilla se opuso a este aumento, recalcando la situación de estrechez que afrontan la totalidad de entidades del país. Arguyó que el artículo 2 que incorporaba esa asignación no estaba a tono con el déficit y que el análisis presupuestario se realizó entidad por entidad.

Bancadas de oposición afirmaron que la no aprobación de aumento presupuestario para el alto tribunal implica necesariamente una desfinaciación de éste. Según congresista José Daniel López, la J EP tendría un saldo en rojo de $30.000 millones de pesos y no contaría, dada as restricciones con un %20 de inversión en recursos de inversión necesarios para su operatividad en 2021.

El presupuesto fue aprobado primero en Senado, mientras que en Cámara enfrentó objeciones de parte de la oposición. Sin embargo, surtió su trámite legal y terminó con 134 votos a favor en últimas horas del 19 de octubre de 2020.

Lea más Lea más

Con presidente a bordo se firma acta de inicio para las obras del Metro de Bogotá

El metro que no lleva ni un metro: historia de un proyecto fantasma en Bogotá

Esta semana vence el plazo para declarar renta en Colombia