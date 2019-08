Los guerrilleros se justifican en un supuesto incumplimiento de las condiciones del acuerdo por parte del Estado colombiano, en especial en materia de seguridad y frente al aumento en los asesinatos de ex guerrilleros. Pero, aunque la implementación no ha sido fácil, una gran parte de los ex miembros de la guerrilla han mantenido su apoyo al compromiso acordado en 2016 y el Partido de las FARC cuenta con representación en el congreso colombiano.