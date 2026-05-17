Colombia

Corte Constitucional evidenció sobrecupos, hacinamiento, fallas en salud y graves condiciones de reclusión tras inspección en cárceles del país

En las diligencias se escuchó a la población privada de la libertad y se recopiló información sobre el funcionamiento interno de los centros, así como sobre la operación de las entidades encargadas de su administración

Guardar
Google icon
La Corte Constitucional realizó visitas técnicas a centros de reclusión en varias regiones del país. - crpedito EFE/Mauricio Dueñas
La Corte Constitucional realizó visitas técnicas a centros de reclusión en varias regiones del país. - crpedito EFE/Mauricio Dueñas

La Corte Constitucional adelanta una serie de inspecciones judiciales en establecimientos penitenciarios, carcelarios y centros de detención transitoria en diferentes regiones del país, con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes estructurales emitidas en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.

Las diligencias buscan constatar en terreno las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad, especialmente en materia de hacinamiento, sobreocupación, infraestructura, salud y acceso a servicios básicos.

PUBLICIDAD

Inspecciones en el sistema penitenciario y centros de detención

La Sala Especial de Seguimiento ordenó una ruta de inspecciones que incluye establecimientos a cargo del INPEC y centros de detención transitoria administrados por autoridades locales y la Policía Nacional.

El objetivo de las visitas es verificar el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

PUBLICIDAD

La ruta inició en los departamentos de La Guajira, Santander y Cesar, y continuará en Boyacá y Bogotá, donde se tienen programadas nuevas diligencias en establecimientos como La Picota, El Barne y Cómbita.

Primer plano de dos pares de manos posadas sobre barras de prisión oscuras. Las personas visten camisetas blancas, detrás de las rejas de metal.
Durante las diligencias de la Corte, se escucharon testimonios de personas privadas de la libertad. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riohacha: sobreocupación superior al 100 % y permanencias prolongadas

En el centro de detención transitoria conocido como el antiguo “CAIMEG”, en Riohacha, la Corte verificó que 280 personas se encuentran recluidas en un espacio con capacidad aproximada para 130, lo que representa una sobreocupación superior al 100%.

Durante la inspección también se constató que:

  • Algunos patios diseñados para 12 o 15 personas albergan más de 50 internos
  • La totalidad de la población supera el límite legal de 36 horas en centros transitorios
  • Existen casos de permanencia de hasta cinco años

Asimismo, se evidenciaron condiciones relacionadas con falta de acceso a salud, limitaciones en infraestructura y deficiencias en servicios básicos.

En el recorrido se observaron instalaciones eléctricas expuestas, humedad, insuficiencia de baterías sanitarias y uso de espacios comunes para actividades de descanso, alimentación y almacenamiento de pertenencias.

Nuevo establecimiento de Riohacha: avance de obra del 99%

La Corte también inspeccionó el nuevo establecimiento penitenciario de Riohacha, que registra un avance cercano al 99% en obras civiles y 85% en ejecución general.

El proyecto contempla una capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo pabellones para mujeres, población indígena Wayúu y áreas de atención especializada.

Según la información suministrada por la corte, su puesta en funcionamiento se realizará en dos fases entre 2026, con el apoyo de la USPEC y el traslado progresivo de población desde el actual establecimiento.

Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
Se adelantaron recorridos en cárceles y estaciones de Policía en diferentes departamentos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bucaramanga: hasta 154 personas en espacios para 20

En la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, la Corte verificó la presencia de 154 personas privadas de la libertad en instalaciones con capacidad para entre 15 y 20 personas.

Se identificaron además las siguientes situaciones: permanencias de hasta dos años en un centro de carácter transitorio, uso de zonas no habilitadas para la reclusión, como antiguos parqueaderos, deficiencias en ventilación, acceso a agua potable y baterías sanitarias y restricciones en visitas familiares en algunos casos.

La inspección también registró inquietudes sobre la calidad de la alimentación y limitaciones presupuestales para su suministro.

Girón: hacinamiento moderado y programas de resocialización

En la Cárcel y Penitenciaría de Girón, la Corte verificó la presencia de aproximadamente 2.600 personas privadas de la libertad, con un nivel de hacinamiento cercano al 7%.

El establecimiento cuenta con espacios destinados a educación, formación laboral y programas de resocialización, como talleres, aulas, bibliotecas y convenios con instituciones educativas.

Sin embargo, también se reportaron dificultades en suministro de medicamentos, seguridad interna y presencia de elementos prohibidos e ingreso de objetos ilícitos mediante drones

Valledupar: hacinamiento superior al 500% en centro transitorio

En el centro de detención transitoria “La Permanente”, en Valledupar, la Corte constató que 349 personas permanecen recluidas en un espacio con capacidad para 70, lo que representa un nivel de hacinamiento superior al 500%.

Adicionalmente:

  • 328 personas cuentan con boleta de traslado a cárceles del orden nacional
  • Se registran permanencias desde 2023 y 2024
  • No hay personal médico permanente
  • Se reportaron dificultades en la entrega de medicamentos

También se evidenciaron fallas en la realización de audiencias virtuales, con más de 1.000 diligencias judiciales no realizadas durante 2025 por problemas técnicos y logísticos.

La Tramacúa: problemas estructurales y fallas en servicios

En la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como “La Tramacúa”, la Corte identificó problemas relacionados con altas temperaturas en los pabellones, fallas en sistemas hidráulicos y sanitarios inundaciones y rebosamiento de baterías sanitarias y limitaciones en la atención en salud.

Las autoridades penitenciarias informaron sobre la instalación de medidas de mitigación como polisombras y estudios técnicos para mejorar la ventilación.

Asimismo, se reportaron deficiencias en la oferta de programas educativos y de resocialización.

La Corte Constitucional actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado - crédito Corte Constitucional.
Funcionarios de la Corte Constitucional recorrieron establecimientos penitenciarios para verificar condiciones de operación y administración. - crédito Corte Constitucional.

Próximas diligencias en Bogotá y Boyacá

La Corte continuará con la ruta de inspecciones en los próximos días en:

  • La cárcel La Picota, en Bogotá
  • El establecimiento El Barne, en Boyacá
  • El establecimiento de alta seguridad de Cómbita, en Boyacá

Estas diligencias hacen parte del seguimiento al cumplimiento de las órdenes estructurales emitidas por la Corte Constitucional en materia penitenciaria.

Temas Relacionados

Corte Constitucionalsistema penitenciariohacinamiento carcelarioinspecciones judicialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Cali?

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Cuál es la temperatura promedio en Cali?

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 17 de mayo

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Bogotá este 17 de mayo

Conoce el clima de este día en Barranquilla

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Conoce el clima de este día en Barranquilla

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Medellín este 17 de mayo

El estado del tiempo en Medellín cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Medellín este 17 de mayo

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Cartagena de Indias: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Video: Alfredo Gutiérrez tocó el acordeón para Natalia Lafourcade y cantaron temas propios durante un encuentro en Bogotá

Jon Favreau elogió los paisajes de Colombia y calificó como “una gran idea” filmar ‘Star Wars’ en el país

Shakira quedó conmovida por la coreografía de “Dai Dai” que circula en redes sociales: “¡Necesito bailarines como esos!”

Maluma recordó el “consejo” que le dio Ricky Martin para conservar la figura: “No he parado de pensar en eso”

Shakira, Maluma, Morat, Julieta Venegas y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”

Sebastián Guzmán cuestionó decisiones arbitrales tras Tolima vs Nacional: “Yo vengo de allá y sé cómo es”

Santa Fe empató 1-1 con Junior en El Campín y dejó abierta la semifinal de Liga BetPlay

René Higuita elogió prelista de Néstor Lorenzo: “En mi época la preocupación era la falta de recambio, ahora sobra talento”

Atlético Nacional superó a Tolima bajo polémico arbitraje: victoria 1-0 en Ibagué por las semifinales de Liga BetPlay

Tulio Gómez calificó de “humillante” la eliminación del América de Cali: “Se puede perder, pero no de esa manera”