¿Por qué se va la gente? Hay un grupo que se va porque los amenazan, pero la mayoría, porque no tolera más la guerra. En una situación de conflicto, uno no tiene muchas posibilidades de vivir la vida que considera buena, porque todo el tiempo tienes que aceptar. Si a los vecinos los matan, no puedes salir a protestar, toca obedecer y bajar la cara frente al guerrero. Si están interesados en tus hijas, toca proveerles el acceso. Una señora me dijo: 'A mi no me pasó nada, pero empezaron a aparecer muertos todas las semanas, y yo me puse flaca de los puros nervios'. Es intolerable esa situación. Entonces, cuando la gente llega a la ciudad, no solo tiene que reconstruir la comida, la vivienda, la salud, sino la capacidad de vivir una vida que le parezca buena.