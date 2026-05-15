La selección Colombia deberá esperar a algunos jugadores en la concentración: estos son los futbolistas

El técnico Néstor Lorenzo empezará en los próximos días la concentración de la selección Colombia en Medellín para el Mundial 2026 - crédito FCF

La selección está próxima a iniciar la concentración para el Mundial 2026, que comenzará en Medellín, continuará en Bogotá y después tendrá el viaje a Estados Unidos, todo antes de su llegada a México, donde será el debut por el grupo K ante Uzbekistán.

El técnico Néstor Lorenzo tendrá que esperar a cuatro jugadores para que se unan a las prácticas, pues en la prelista aparecen algunos hombres que aún no terminan la temporada con sus respectivos clubes, pelean títulos a nivel local e internacional, y son determinantes para sus clubes.

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Cabe recordar que el 1 de junio es el amistoso de la Tricolor contra Costa Rica en El Campín, donde se haría el anuncio oficial de la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo, pues es la fecha límite para entregar el documento a la FIFA, aunque otros equipos ya lo hicieron.

Colombia esperará a cuatro jugadores

El jueves 14 de mayo, el entrenador del combinado nacional sorprendió a todos con el anuncio de la prelista de 55 futbolistas, que se entregó a la FIFA el lunes 11 del mismo mes y dejó algunas sorpresas como la inclusión de Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Junior Hernández, Jhon Jáder Durán, entre otros.

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Mientras avanza la concentración de Colombia, hay cuatro jugadores que llegarían a finales de mayo, provenientes de Europa y se encuentran en definición de títulos con sus respectivos clubes.

Luis Díaz y Luis Javier Suárez demorarán en llegar a la selección Colombia por disputar las finales de copa en Alemania y Portugal, respectivamente - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS / @sportingcp/Instagram

Uno de ellos es Luis Díaz, atacante del Bayern Múnich que quiere ponerle broche de oro a la campaña 2025/2026 con la Copa de Alemania, en la que jugará contra el Stuttgart el sábado 23 de mayo, a la 1:00 p. m., en el estadio Olímpico de Berlín, donde el extremo sumaría su tercer trofeo con el club.

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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma le apuntan a la Conference League con el Crystal Palace, que apenas un año después de quedarse con la FA Cup y la Community Shield, ahora sueña con su primer título internacional con ayuda de los colombianos y al frente está el Rayo Vallecano el 27 de mayo.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sueñan con ser parte de la plantilla del Crystal Palace que le dio su primer trofeo internacional con la Conference League - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Finalmente, Luis Javier Suárez quiere salir campeón con el Sporting de Lisboa, además de definir el cupo a la Champions en la última jornada de la Primeira Liga, y será en la final de la Copa de Portugal contra el Torreense, el domingo 24 de mayo desde las 11:15 a. m.

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Las críticas por Villa y Durán

Néstor Lorenzo provocó una fuerte polémica en la prelista por la aparición de nombres como Jhon Jáder Durán, de pocos minutos en el Zenit de San Petersburgo, y Sebastián Villa, recordado por el juicio por violencia de género en Argentina y su polémica salida de Boca Juniors.

El entrenador explicó primero la razón para que se llamara a Durán, pues desde junio de 2025 que no es tenido en cuenta por su bajo rendimiento y mala actitud: “Con él tenemos comunicación continua, así como con todos. Ya hablé con el cuerpo técnico y lo vamos a llamar para ver si necesita algo”.

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El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Con respecto a Villa, Lorenzo lo defendió ante los medios: “Es un jugador con el que entiendo la preocupación de la opinión pública. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre tenemos en cuenta el tema personal. Nunca lo habíamos citado, a pesar de su buen rendimiento, porque estaba en un tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo ahí en la posibilidad de estar o no con los compañeros que tiene de posición”.

“Yo tuve una conversación con él, porque no lo hubiera puesto en lista sin haberlo llamado antes. Lo noté sincero, lo noté bien y hasta me dijo que le había tocado empezar de cero. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quién para juzgar eternamente. En su momento se lo juzgó y se lo castigó, pero hoy en día está jugando y a disposición”, finalizó.

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