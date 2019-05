En la providencia de este miércoles, el alto tribunal aseguró que el ex líder de las FARC tiene fuero a pesar de que no haberse posesionado como congresista, por lo que "resolvió el restablecimiento de la libertad de Hernández Solarte frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión" el pasado 17 de mayo en Bogotá.