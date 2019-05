Su abogado Gustavo Gallardo alega que Santrich tiene fuero constitucional, pues como congresista debe ser juzgado en la Corte Suprema de Justicia y no en un juzgado ordinario como un ciudadano común. La Fiscalía, por el contrario, afirma que al no haberse posicionado el excomandante no tiene fuero constitucional. Así que será el mismo Alto Tribunal el que defina si asume el caso o si lo regresa a los juzgados de Paloquemao.