No siendo suficiente con eso, la Policía Judicial encontró mensajes y fotos que Gloria Aideé había enviado a su hermana entre las 2:54 a.m. y 2:56 a.m., donde confesaba que ella mató a su esposo. En el mismo celular, propiedad de la acusada, encontraron 45 llamadas a quien al parecer era la amante de Zorro.