Guacho: ¿Con quién hablo?

Caliche: Con Cali.

G: ¿Usted se da cuenta en dónde está cenizo?

C: ¿Con quién hablo?

G: Amigo habla con el amigo de la "U", con el que anda cojo.

C: Ah sí señor, en Boca de Telembí.

G: Pero yo le dije a ese marica (sic) que tenía que llegar por donde yo me vine.

C: Que está esperando ahí, dice.

G: No, no ese hijueputa (Sic), como no le ponen cuidado a las cosas. Yo le dije que por donde yo había entrado…

C: Entonces yo veo como me comunico con él ¿listo?

G: Dígale que es en toda la entradita de Paisapí por donde yo entré.