En 2013 recibió esa distinción al imponerse en el concurso "City of The Year" (Ciudad del año), organizado por el diario The Wall Street Journal y Citigroup. Ese reconocimiento lo consiguió principalmente por su moderno sistema de transporte público, su política medioambiental, y las diferentes políticas de inclusión social, como los parques biblioteca, la enseñanza pública y los centros culturales.