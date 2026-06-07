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La selección Colombia está entre el top 10 de ‘The Athletic’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor llega como subcampeona de América y tercera en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo

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La selección Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo - crédito AP Foto/Fernando Vergara
La selección Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo - crédito AP Foto/Fernando Vergara

La selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 genera altas expectativas tras su recorrido reciente y su posición en el ranking internacional elaborado por The Athletic. El campeonato, que comenzará el 11 de junio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, presenta a la selección Colombia como uno de los equipos con mejor proyección, liderado por James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Richard Ríos.

Se espera que la selección Colombia compita con aspiraciones elevadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según el ranking de The Athletic, donde es considerada como la novena con más posibilidades entre los 48 participantes. El equipo llega como subcampeón de la Copa América 2024 y ocupó el tercer lugar en las eliminatorias sudamericanas, lo que refuerza la confianza en su potencial frente a rivales de primer nivel.

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Colombia iniciará el torneo con una plantilla experimentada, la tercera con mayor promedio de edad y futbolistas en rendimiento destacado, lo que incrementa las ilusiones de sus seguidores. No obstante, su grupo y el sorteo general del Mundial anticipan enfrentamientos complejos frente a potencias europeas y sudamericanas. Equipos como España, Francia, Argentina y Brasil encabezan el ranking realizado por The Athletic y resaltan por la profundidad de sus plantillas y éxitos recientes.

Colombia en el escenario internacional: fortalezas y desafíos

Ránking de selecciones favoritas al título en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según The Athletic - crédito The Athletic
Ránking de selecciones favoritas al título en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según The Athletic - crédito The Athletic

El análisis de The Athletic ubica a la selección Colombia entre las selecciones con mayor proyección en 2026. El liderazgo de James Rodríguez y el aporte ofensivo de Jhon Arias y Richard Ríos en la construcción de juego son señalados como elementos clave.

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Sin embargo, la gran expectativa recae en Luis Díaz, que según el medio internacional, podría consolidarse como una de las figuras del campeonato, gracias a su impacto destacado en el fútbol europeo. Superar la exigencia ante rivales de élite será el mayor desafío para Colombia, especialmente frente a equipos como España, Francia y Brasil. La capacidad táctica y la fortaleza física y mental serán determinantes.

El trabajo colectivo exhibido durante la eliminatoria y la Copa América fomenta el optimismo respecto a la posibilidad de la selección de avanzar a las instancias decisivas del Mundial. Según The Athletic, Colombia debe atender factores esenciales como la gestión de partidos determinantes y la eficacia ofensiva, sobre todo en un contexto donde ausencias y cambios técnicos han alterado a otros favoritos.

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF
La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

La selección Colombia cuenta con jugadores que pueden marcar diferencias en momentos clave y encarar una competición abierta y exigente. Con futbolistas en buen estado de forma y un equipo equilibrado, la expectativa es que Colombia combine su talento y determinación para competir desde el inicio del torneo.

La atención internacional sobre Colombia en el Mundial 2026 está respaldada por la visión de The Athletic, que subraya la capacidad del plantel para destacar y ofrecer actuaciones relevantes ante la élite del fútbol mundial.

Principales rivales de Colombia en el Mundial 2026

El campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se conocerá el 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey - crédito Raymond Carlin III-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY
El campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se conocerá el 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey - crédito Raymond Carlin III-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

Entre los adversarios más fuertes para Colombia figuran los equipos mejor ubicados en el ranking de The Athletic. España lidera la clasificación, impulsada por una generación joven y talentosa tras conquistar la Eurocopa 2024.

Francia, con una nómina ofensiva y opciones diversas de ataque, se perfila también como uno de los principales favoritos. La selección de Argentina llega como campeona mundial y bicampeona de la Copa América, con Lionel Messi como referente, aunque existen dudas sobre su capacidad para mantener el nivel de motivación y competitividad. Por su parte, Brasil, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, muestra solidez colectiva y buscará recuperar el protagonismo luego de finalizar detrás de Argentina en las eliminatorias sudamericanas.

Inglaterra y Alemania completan el grupo de principales amenazas. Inglaterra sobresale por la profundidad de su plantilla y el rendimiento reciente de Harry Kane y Ollie Watkins, mientras que Alemania cuenta de nuevo con Manuel Neuer y combina juventud con experiencia. Todos estos seleccionados ostentan antecedentes destacados y posiciones privilegiadas en el ranking internacional del medio citado.

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