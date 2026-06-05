Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Daniel Ernesto Prado Albarracín representó al grupo de víctimas en Antioquia y celebró la decisión por parte de la Corte Suprema - créditos archivo Colprensa / Álvaro Tavera | archivo Colprensa / Sergio Acero

Siguen conociendo detalles alrededor del fallo judicial en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, sentenciado a 28 años y tres meses de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, dentro del proceso judicial por la conformación del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”.

El documento se emitió poco antes de que el caso estuviera a punto de prescribir luego de más de tres décadas de investigaciones. La indagación oficial inició en diciembre de 1995 y durante la mayor parte de estos 31 años el abogado Daniel Ernesto Prado Albarracín ejerció la representación legal de las víctimas.

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El jurista hoy en día oficia como embajador de Colombia en Bélgica, pero su nombre sigue vinculado al proceso por su acompañamiento a las familias afectadas y su defensa de los derechos humanos.

Tras conocerse la condena, el periodista Daniel Coronell reveló en su espacio radial del programa 6 AM W que Prado declaró: “Fue un trabajo que se viene desarrollando durante muchos años y estoy convencido de la responsabilidad que tiene Santiago Uribe Vélez en estos hechos”.

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Daniel Prado Albarracín asumió como embajador de Colombia en Bélgica, pero sigue muy de cerca el proceso judicial - crédito Colprensa

El ahora diplomático también señaló la necesidad de que quienes emplearon a Santiago Uribe y lo designaron para labores en la Hacienda La Carolina aclaren ante la justicia y la opinión pública si tenían conocimiento sobre las actividades ilícitas que allí se desarrollaban.

“Mantener un grupo paramilitar creo que esto es suficientemente grave y la Fiscalía debe iniciar las investigaciones”, afirmó el embajador a Coronell, y que sintió “mucha satisfacción” luego de que conoció la resolución.

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El proceso judicial y la cobertura periodística en torno a “Los 12 Apóstoles” han marcado la vida de varios profesionales, entre ellos los periodistas Sergio Mesa y Eddy Banoy.

Ambos comenzaron a cubrir el caso en los años noventa y, con el paso del tiempo, decidieron estudiar derecho para profundizar en la investigación.

El hermano del expresidente de Colombia habría dejado un mensaje de voz accidental al periodista Alfredo Serrano con sus presuntas intenciones - crédito Colprensa/montaje Infobae

Mesa es autor de uno de los libros más conocidos sobre el tema (El apóstol Santiago), mientras que Banoy, que hace poco fue entrevistado en el Reporte Coronell (como se denomina el espacio radial del periodista), sostuvo: “La justicia actuó lentamente, pero actuó, actuó en derecho”.

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Banoy reconoció la importancia del fallo, pero advirtió que aún persiste un velo de impunidad sobre los crímenes cometidos en la región. “Aquí hay que exaltar no solamente que se hizo justicia sino que también deja un velo de impunidad porque estamos hablando de más de 500 víctimas en esta región del norte de Antioquia donde todavía están aclamando lo que tanto esperan las personas, que los responsables, el señor Santiago Uribe, mediante esta sentencia, pierda su presunción de inocencia”, precisó el comunicador.

El periodista puntualizó que, tras la sentencia, “ya decimos que se puede decir que el señor es un paramilitar homicida condenado por la justicia colombiana y tendrá que responder penalmente bajo la medida privativa de la libertad en un centro de reclusión”.

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Qué sigue en el proceso judicial

El proceso judicial no concluye con la condena de Santiago Uribe Vélez.

Un juzgado especializado de Antioquia prosigue el juicio contra tres hombres identificados como alias ‘Pemberty’, alias el Enano y “El Relojero”, señalados por su presunta participación en la masacre de la vereda Chorrillos y el homicidio de Hernán Darío Zapata Correa, alias Pelo de Chonta o “Tuso”.

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El fallo no fue unánime y quedó acompañado por un salvamento parcial de voto suscrito por los magistrados Gerardo Barbosa Castillo y José Joaquín Urbano Martínez - crédito Corte Suprema de Justicia - crédito Colprensa y Corte Suprema de Justicia

La misma semana que se emitió el fallo en contra de Uribe Vélez se presentaron los alegatos de conclusión y solo resta la sentencia.

La decisión judicial, vista por las víctimas y defensores de derechos humanos como un paso hacia la verdad y la reparación, deja abiertas nuevas líneas de investigación sobre la responsabilidad de otros actores y sobre la magnitud de los crímenes atribuidos al grupo paramilitar en el norte de Antioquia.

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