Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Norma Nivia muestra cómo está físicamente Mateo Varela y presume su belleza - crédito @normaniviag/IG

El reciente anuncio del compromiso entre Norma Nivia y Mateo Varela ha marcado un nuevo capítulo en la relación que surgió durante la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

La noticia, difundida por la propia actriz en sus redes sociales, generó una ola de mensajes de apoyo y curiosidad entre quienes han seguido de cerca el desarrollo de la pareja.

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La confirmación del compromiso llegó tras un viaje que actualmente están haciendo juntos a Tokio, donde ambos decidieron dar un paso más en su vínculo sentimental.

Norma compartió con sus seguidores que la propuesta fue recibida con entusiasmo y que ambos tienen claridad sobre los acuerdos y sueños que desean construir juntos. En palabras de la actriz: “Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros”.

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Norma Nivia y Mateo Varela se comprometieron en matrimonio - crédito @normaniviag/IG

De acuerdo con las imágenes que se pueden ver en las redes sociales de la pareja, Mateo aprovechó la oportunidad de pedirle matrimonio a su enamorada en las instalaciones de Disneyland Tokio.

La vida después del ‘reality’

Desde que terminó el reality, Norma y Mateo comenzaron una nueva etapa estableciendo su hogar en Bogotá. La decisión de mudarse juntos fue informada a través de redes sociales y celebrada por sus seguidores, quienes rápidamente especularon sobre posibles planes de matrimonio o la llegada de un hijo.

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El inicio de la relación estuvo marcado por la diferencia de edad y estatura, pero pronto se hizo evidente el vínculo a través de gestos de complicidad y apoyo mutuo. El hecho de haber conocido a las respectivas familias y emprendido proyectos laborales en conjunto fortaleció la convivencia.

Así fue la propuesta de Mateo Varela a Norma Nivia - crédito @mieloficiall / TikTok

La oficialización del noviazgo se dio durante un viaje a Curaçao, donde Mateo realizó la propuesta formal y fue aceptado por la actriz, incrementando la expectativa pública.

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Una pareja que apuesta por la confianza y la independencia

Norma Nivia ha sido clara sobre su visión de pareja, defendiendo la importancia de la confianza y el respeto a la individualidad dentro de la relación. Según ha expresado públicamente, “uno no debe estar vigilando a nadie… esa no es una relación sana”, dejando en claro que la tranquilidad y la comunicación son los pilares de su vínculo.

La pareja ha preferido mantener su vida personal alejada de la atención mediática excesiva, optando por centrarse en proyectos conjuntos y la estabilidad que han construido fuera del foco del espectáculo. Frente a las críticas y especulaciones, ambos han reafirmado su compromiso de fortalecer la relación a partir del diálogo y la sinceridad.

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La actriz Norma Nivia dedicó emotivo mensaje a Mateo Varela en Instagram - crédito @normaniviag/Instagram

El anuncio del compromiso generó diferentes opiniones entre sus seguidores, que respaldaron su romance: “Que viva el amor”; “Los amo ....felicidades y sean muy felicidades❤️❤️❤️“; ”Ellos si son reales 🥰🥰🥰🥰 felicidades 👏 que viva el amor 💘“, entre otros.

Anécdota de Mateo Varela para pedirle matrimonio a Norma

A través de sus historias de Instagram, Mateo Varela compartió un video del momento previo al compromiso, pues se logra ver cómo el deportista paisa le dice a unas personas que les pidió ayuda para grabar el emotivo encuentro con su pareja, que estaba nervioso por la reacción de ella.

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“Tuve que pedir el favor a dos extranjeros para que me grabaran, ellos muy lindos me ayudaron y lograron entenderme lo que les quería decir”, indicó inicialmente el paisa.

El paisa y su novia se comprometieron en Tokio, Japón, durante un viaje - crédito @mateo_varela/IG

Posteriormente, agregó que su prometida estaba distraída tomando algunas fotografías dentro del parque de diversiones y que aprovechó la situación: “Su cara de sorpresa fue lo mejor”.

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Por el momento, la pareja no ha entregado mayores detalles sobre la dinámica y se espera que en los próximos días a través de un live o un encuentro de preguntas y respuestas, den mayores detalles de los preparativos.