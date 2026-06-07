Colombia

‘Stream’ sí, pero no ahora; Westcol pospuso su encuentro con Aida Quilcué: “Iré a conocer sus territorios después”

El creador de contenido expresó interés en conocer las raíces de la senadora, aunque aclaró que preferiría hacerlo fuera del contexto político y añadió que, por ahora, busca centrarse en el contenido habitual

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- crédito Aida Quilcué/Facebook - @westcol/Instagram
Westcol dejó abierta la posibilidad de visitar el territorio de Aida Quilcué una vez concluya el proceso electoral - crédito Aida Quilcué/Facebook - @westcol/Instagram

El creador de contenido paisa Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, respondió a la senadora y fórmula vicepresidencial Aida Quilcué al asegurar que se siente “súper agradecido” por la invitación a visitar su territorio, aunque dejó claro que, en medio de la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, su prioridad será promover debates y escuchar propuestas concretas de los candidatos.

El pronunciamiento se dio tras un intercambio público de mensajes en la red social X, luego de que la senadora Aida Quilcué, compañera de fórmula del candidato presidencial Iván Cepeda, le diera la bienvenida a su comunidad para realizar un stream y conocer de cerca su cultura y cosmovisión.

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La invitación surgió después de que el influenciador hiciera público su interés en dialogar no solo con figuras como el presidente Gustavo Petro, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez y el aspirante Abelardo de la Espriella, sino con representantes de distintos sectores políticos de cara a la contienda electoral.

Debate - Westcol - Abelardo de la Espriella - Iván Cepeda
Westcol espera hacer un debate político entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda- crédito Visuales IA

‘Stream’ entre Westcol y Aida Quilcué queda en pausa por coyuntura política

En su mensaje inicial, Aida Quilcué explicó que, al tratarse de un territorio sagrado, la decisión de recibirlo debía consultarse colectivamente con los sabedores espirituales de su comunidad. Tras ese proceso, con un guiño directo a realizar el encuentro, confirmó que Westcol era bienvenido y agradeció su interés por visibilizar la diversidad cultural del país a través de sus plataformas digitales.

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Westcol respondió marcando un matiz en el rumbo de la conversación: “Muchas gracias por la invitación, doña Aida, me siento muy honrado por la oportunidad”. Sin embargo, señaló que actualmente su comunidad le está pidiendo que, más allá de conocer a los candidatos, impulse debates y espacios donde se escuchen propuestas claras en esta etapa decisiva.

Por eso, indicó que trabaja en la organización de posibles debates con aspirantes presidenciales, fórmulas vicepresidenciales o jóvenes afiliados a distintas corrientes de pensamiento, con el objetivo de aportar transparencia para el país y, especialmente, para el público joven que lo sigue.

A pesar de ello, reiteró su interés en conocer la cultura y las raíces de Quilcué en el futuro, una vez pase el momento electoral: “Yo me siento superagradecido con la oportunidad; de corazón me gustaría conocer más sobre sus raíces, costumbres y conocimientos ancestrales”.

El creador de contenido Westcol agradeció la invitación de la senadora Aida Quilcué para visitar su comunidad, pero aclaró que su prioridad actual es impulsar debates políticos frente a la segunda vuelta - crédito @WestCOL/X
El creador de contenido Westcol agradeció la invitación de la senadora Aida Quilcué para visitar su comunidad, pero aclaró que su prioridad actual es impulsar debates políticos frente a la segunda vuelta - crédito @WestCOL/X

“Más allá de cualquier tema político, creo que Colombia es un país con una enorme diversidad cultural y siento que muchas veces conocemos muy poco sobre los pueblos que han mantenido vivas sus tradiciones durante generaciones”, escribió Westcol en su cuenta de X.

En medio del intercambio, el creador de contenido también dejó clara su postura frente al momento electoral y la posibilidad de concretar el encuentro. Westcol enfatizó que su intención no es cerrar la puerta al diálogo cultural, pero sí aplazarlo hasta que disminuya la tensión política actual: “Estoy dispuesto a hacer el streaming e iré a conocer sus territorios después de que todo este tema político pase, obviamente si me lo permite; realmente ahora quiero estar más alejado de la política y seguir dándole a mi público el contenido que siempre le ha gustado ver”.

La senadora Aida Quilcué invitó a Westcol a un ‘stream’ con su comunidad indígena

El intercambio público entre el creador de contenido Westcol y la senadora Aida Quilcué se inició en la plataforma social antes mencionada luego de que la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda confirmara que el influenciador era bienvenido en su territorio para realizar un stream.

“He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí”, escribió, antes de anunciar: “Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream (…) ¡Bienvenido!”.

La senadora Aida Quilcué extendió una invitación a Westcol para un 'stream' cultural tras consultar a su comunidad indígena - crédito @aida_quilcue/X
La senadora Aida Quilcué extendió una invitación a Westcol para un 'stream' cultural tras consultar a su comunidad indígena - crédito @aida_quilcue/X

Westcol respondió agradeciendo la invitación, pero marcando distancia frente al momento electoral: “Muchas gracias por la invitación, doña Aida, me siento muy honrado por la oportunidad. Sin embargo, actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas”.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de un encuentro futuro: “Me gustaría igualmente en el futuro poder ir y conocer su cultura y sus raíces si me lo permite”.

La conversación continuó con un nuevo mensaje de la senadora que aspira a ser la segunda mandataria de Colombia, que reafirmó su disposición al diálogo y rechazó cualquier forma de intimidación.

“Nuestra palabra es sagrada y, por lo tanto, siempre tendrás las puertas abiertas de nuestro territorio. Lamento profundamente las amenazas que has manifestado haber recibido (…) Nadie en Colombia debería ser intimidado por querer conocer, dialogar o acercarse a las distintas realidades de nuestro país”, expresó, al insistir en que el diálogo debe estar por encima de la violencia.

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