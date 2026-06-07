Redes sociales de Yerry Mina se llenaron de comentarios racistas tras publicación de Gustavo Petro comparando su relación con Álvaro Uribe

Yerry Mina jugará con la selección Colombia su segunda Copa Mundial de la FIFA, tras ser el goleador de la Tricolor en Rusia 2018 - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicara un post en su perfil de X con Yerry Mina, jugador de la selección Colombia, como protagonista, las redes sociales del defensor central del Cagliari de Italia se han llenado de comentarios racistas y en su contra a días del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La publicación del Presidente mostraba un collage de dos fotos: en la primera Mina está saludando a Gustavo Petro y recibiendo de sus manos un sombrero vueltiado, el cual fue regalado en medio del acto de la entrega de la bandera, antes de que la selección viajara rumbo a Estados Unidos para disputar su último partido amistos previo a la Copa del Mundo; en la segunda está el mismo jugador en compañía de Álvaro Uribe Vélez, mientras un caballo gira en su mismo eje.

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El presidente publicó este video en Instagram - crédito Instagram

En la jerga de la equitación y el adiestramiento de caballos, esta maniobra técnica o demostración tiene las siguientes características:

Eje o poste de entrenamiento: Consiste en usar a una persona u objeto estático en el centro para que el animal demuestre su obediencia y agilidad girando a su alrededor de manera ceñida.

El expresidente Álvaro Uribe le puso la mano en la cabeza a Yerry Mina para hacer una broma sobre la gran diferencia de estatura entre ambos. El propio Uribe publicó el video explicando su intención con la frase: “Yo tan recortado ni de a caballo pude alcanzar a Yerry”. El futbolista mide 1,96 metros de altura.

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Post de Gustavo Petroen su cuenta de X, en contra de Yerry Mina - crédito X

Sin embargo, en las redes sociales fue tomado como un acto racista y esta definición fue difundida por Gustavo Petro en su reciente mensaje, además fijado en su perfil de X con el mensaje: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

Como ha sido constante en la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la selección ha sido blanco de críticas y luego de la polémica con James Rodríguez, el objetivo de los usuarios en redes sociales pasó a ser Yerry Mina, que en su última publicación en Instagram acumula varios comentarios de ataques racistas:

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“En los años 1.600… pan pan pan cuando el tirano mandooooo 💃🏻🖤⚫️” @macamela20

“Lo único que hace bien son las coreografías porque lo llevan al mundial” @negrilopz

“Que hace un Poste para Caballos pateando un balón?” @diegoddrums

“Yo me aguanto un facho blanco de ojos azules… pero usted?” @linita_pilla

“Tu amo blanco te está esperando cuando queden eliminados del mundial” @jaimec_97

Cuándo debutará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia tuvo su última práctica antes de concentrar en la base de entrenamiento en Guadalajara - crédito FCF

La selección Colombia tiene programado su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el miércoles 17 de junio en el estadio de la Ciudad de México contra la selección de Uzbekistán. El duelo en el mítico escenario que será el que inauguré esta Copa del Mundo será desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Antes de que la Tricolor se concentre en su base de entrenamiento en Guadalajara, estará enfrentando a Jordania en el último partido amistoso de pretemporada. Es posible que entre el 7 y el 17 de junio realice alguna práctica contra equipos de sparrings en territorio mexicano, pero este no será un enfrentamiento oficial.

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Colombia espera mejorar lo realizado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando avanzó hasta la fase de cuartos de final. Estos son los otros dos partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Fecha 2

miércoles 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - estadio de Guadalajara - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

sábado 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Estadio de Miami - 6:30 p. m. (hora de Colombia).