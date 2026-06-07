Colombia

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

El cantante de música popular buscó a Juan Sebastián Alvarado tras el caso que sacudió las redes sociales y le entregó un instrumento nuevo con el compromiso de que siguiera con su sueño musical junto a su fiel mascota, lo que emocionó al artista callejero

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El encuentro entre el artista y el joven bogotano emocionó a aquellos que querían conocer más de esta historia - crédito Jhon Alex Castaño / Instagram

El cantante Jhon Alex Castaño sorprendió al llegar a Bogotá para visitar a Juan Sebastián Alvarado, el músico callejero que se volvió viral en redes sociales tras un procedimiento policial a las afueras del centro comercial Parque La Colina en el que perdió sus herramientas de trabajo y lo llevó a separarse de su perrita por algunas horas.

El caso se conoció por un video que fue grabado por los ciudadanos que presenciaron la discusión entre el artista callejero y dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que, según el reporte oficial entregado por la institución, acudieron al lugar tras quejas de algunos residentes por el ruido de la presentación.

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El registro muestra que los policías reducen al joven, lo lanzan al suelo y después le colocan esposas. Durante el procedimiento, la perrita permaneció a su lado y ladró desesperada.

Juan Sebastián confirmó que permaneció retenido durante varias horas y contó, además, que les suplicó a los uniformados que le permitieran llevarse a su mascota, pero que esa petición fue rechazada.

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Cuando salió, recibió una multa y volvió con la esperanza de recuperar a la perrita y sus objetos de trabajo, pero no encontró rastro alguno de sus objetos personales ni de su animal de compañía. De acuerdo con el relato, se sorprendió al saber que la mascota hizo por su cuenta el recorrido de vuelta a su casa y lo esperó allí.

Las imágenes que desataron indignación muestran cómo los oficiales inmovilizaron al hombre en el suelo mientras el perro permanecía cerca - crédito @GatoPascasio / X

Jhon Alex Castaño le regaló una guitarra al joven y alimento para su perrita

La historia fue tan viral que llegó hasta el reconocido cantante Jhon Alex Castaño, que decidió buscar al protagonista de esta historia y hacerle un regalo para que no abandone sus sueños a pesar de las adversidades.

“Vamos a ir a conocer a Sebastián Alvarado. Un muchacho que es músico, un muchacho que quiere echar para adelante, un muchacho al que yo quería hacerle un regalo, así como el que algún día me hicieron a mí, una guitarra bien chimba. Vamos para Bogotá”, declaró el artista.

Del mismo modo, mostró que fue a un almacén musical para escoger el instrumento especialmente para el artista callejero. En el momento en el que se encontró con Juan Sebastián, le entregó la guitarra y le dio un mensaje motivador: “Parcero, que cuando una puerta se cierra, mil se abren. Que Dios lo bendiga, que la disfrute”.

El cantante, conocido como El rey del chupe, también llevó dos bultos de concentrado para que el joven no tenga que preocuparse por conseguir el alimento para su mascota por algunas semanas.

El artista buscó al joven que denunció un caso de abuso policial y le alegró la tarde - crédito Jhon Alex Castaño / Instagram
El artista buscó al joven que denunció un caso de abuso policial y le alegró la tarde - crédito Jhon Alex Castaño / Instagram

A lo largo del video, el cantante del género popular se mostró muy emocionado por apoyar al joven y recordó sus inicios: “Fue un momento lindo. Me sentí feliz porque no es mentira, esa es la guitarra que yo me soñaba que me regalaran algún día”.

Después del encuentro, el famoso también describió lo que pensó del joven y su vínculo con la perrita: “Este pelado se le ve esa humildad, ese amor, una persona buena. Y ahí con la perrita, bueno, espero que lo disfruten, los quiero mucho”.

Ilustración de dos policías de espalda con cascos, frente a un joven asustado que sostiene una perrita con correa, con una motocicleta detrás y objetos al fondo.
La imagen del procedimiento policial le dio la vuelta a las redes sociales, aunque la historia terminó bien para el joven- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video, subido en las cuentas oficiales del artista, estuvo acompañado por un mensaje con el que demostró sus motivaciones detrás de la acción que fue aplaudida por sus seguidores: “Hoy mi Dios me regaló la oportunidad de encontrarme con Sebas y Delta (su perrita), este par es un equipazo que me recordó lo que yo muchas veces pasé, y ese amor por los animales que al son de hoy tengo. 🙏🏻Mi mamá siempre me enseñó que no hay nada como dar y bendecir a quienes los necesitan, estamos en este mundo PA AYUDAR, ya hay mucha cosa mala como pa sumarle más”.

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