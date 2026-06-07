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Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

La joven cantante se refirió a uno de los momentos más complicados de la vida de su madre y cómo fue su paso por el quirófano, después de que los médicos no le dieran mucha esperanza de que alguna de las dos lograra salir con vida

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Rafaella Chávez, hija de Marbelle
Rafaella Chávez, hija de Marbelle recordó una operación durante el embarazo de su madre que estuvo apunto de costarle la vida - crédito @rafaellamusik/Instagram

Rafaella Chávez fue entrevistada en Sinceramente Cris, de Cristina Estupiñán, un espacio en el que contó cómo su madre, la cantante Marbelle, sobrevivió a una cirugía de alto riesgo cuando tenía ocho meses de embarazo. Por esta razón, la hija de la famosa describió su nacimiento como un “milagro”.

La joven explicó que esa historia se ha contado muy poco y dijo que ocurrió cuando la cantante de Collar de perlas pasaba por el octavo mes de embarazo y sufrió una apendicitis, que los médicos interpretaron como dolores de parto. Así, transcurrieron más de 24 horas antes de que recibiera la atención que requería.

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Rafaella contó que esa apendicitis derivó en una peritonitis aguda y que la infección se produjo mientras ella seguía en el vientre de su madre, lo que llevó a que la artista permaneciera varios días hospitalizada porque el cuadro era delicado.

“Cuando llega mi mamá al hospital, a ella la hacen firmar un consentimiento en donde ella acepta que cuando se despertara, la bebé no iba a estar”, aseguró la joven.

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Asimismo, indicó que su madre les suplicó a los médicos: “Sálvenla a ella. O sea, yo prefiero que la salven a ella y déjenla con mi mamá y tranquilos, pero no me digan que yo no la voy a ver”.

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Antes de entrar al quirófano, Marbelle rogó a los médicos priorizar la vida de su hija - crédito @rafaellamusik / Instagram

“Fue con junta médica directiva y fue algo superdelicado, toman la decisión de abrirla, pero yo no podía seguir recibiendo anestesia. Entonces, a mi mamá la tienen que abrir en carne viva, con su barrigota, con su hija adentro”, recordó sobre la historia que le ha contado su madre.

Del mismo modo, Rafaella dijo que su padre, el policía Royne Chávez, sostenía a Marbelle de un brazo y su abuelo del otro mientras avanzaba el procedimiento. También afirmó que el ginecólogo Jaime Orejarena fue determinante para salvarle la vida: “Él me tuvo todo el tiempo, las 12 horas de cirugía me tuvo en su mano”.

La hija de la cantante indicó que la infección no la alcanzó y que su caso fue considerado extraordinario desde el punto de vista médico. Según dijo: “En la clínica de la Policía hay un espacio como de casos médicos muy extraordinarios y ahí está mi foto porque es una en un millón. O sea, realmente es un caso que no muchos se salvan o se salva la mamá y no el hijo, pero difícilmente los dos”.

La joven contó que el entonces presidente Andrés Pastrana le dijo a su madre: “Encomiéndasela a San Rafael, que es el ángel de la sanidad”.

Así, Marbelle cerró los ojos antes de entrar a cirugía y pidió: “Si tú me salvas a mi hija, mi hija se va a llamar como tú”.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle
Rafaella Chávez se refirió a los momentos más complicados que ha pasado a lo largo de su vida - crédito @rafaellamusik/Instagram

Rafaella recordó que quiso quitarse la vida

Durante la conversación con Cristina Estupiñán, la joven contó que a los 17 años estaba sola en su casa, con una botella de licor y varias pastillas, y que no encontraba razones para seguir aquí por vacíos que, según explicó, arrastraba desde muy pequeña y que nunca había examinado a fondo.

Te mentiría si te dijera que nunca lo pensé, porque tuve muchas veces, muchas situaciones en las que realmente llegué a sentir: ¿qué sentido tiene estar aquí?”, aunque aseguró que ya conocía a Dios y que en ese preciso momento recordó una frase bíblica: “La piedra más insignificante de la construcción, Dios la convertirá en la más importante”.

Rafaella explicó que estudiar la palabra le salvó la vida: “Tomé mi Biblia y abrí en ese, en ese versículo, y cuando empecé a leer dije: “Ok, ok, yo voy a poner mi vista en ti y voy a esperar a que tú obres. Y si tú me estás diciendo que yo puedo confiar en tus planes, que tú vas a hacer algo conmigo, yo confío en ti”. Y fue la primera promesa que él me entregó. Entonces, siempre la tengo conmigo”.

Rafaella Chávez y Marbelle
La famosa ha compartido fotos de su hija a lo largo de los años - crédito @marbelle.oficial / Instagram

Según contó en el espacio de entrevistas, todos estos procesos los vivió con su madre, así que contó que la canción que siempre se la recuerda es Yo te esperaba, de Alejandra Guzmán, porque fue el tema que Marbelle le dedicó durante el embarazo y porque le recuerda el momento difícil de su nacimiento.

Rafaella dijo que llora al escucharla y que su madre suele cantársela en conciertos y en el Día de la Madre, por lo que ha adquirido un significado muy especial para ella.

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