Colombia

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

La artista colombiana sorprendió al aparecer en el evento deportivo catalogado como uno de los más importantes de la temporada. Su elección de ropa para el evento fue uno de los temás más comentados

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La colombiana reapareció después de su presentación en Estocolmo para Spotify - crédito @karolgfrance/IG

La cantante colombiana Karol G apareció este domingo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, donde su presencia en el paddock del circuito monegasco generó tanta atención como su estilismo.

El espacio por el que caminan las celebridades cuando asisten al evento es uno de los espacios más restringidos del evento, frecuentado por pilotos, equipos y un selecto grupo de celebridades internacionales.

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Para la ocasión eligió un total look negro compuesto por una blusa crop top de cuello bandeja con mangas que terminan en boleros y dándole movimiento a la pieza –plana por el color que eligió a pesar del clima–, pantalones de tiro alto a la cintura con corte pescador y bajo acampanado —también conocido como corte sirena—, un conjunto que la propia artista define como su sello “tropicoqueta”.

La cantante no pasó desapercibida por los asistentes que vieron cómo se da un descanso en medio de la preparación para su gira - crédito REUTERS/Yves Herman/Pool
La cantante no pasó desapercibida por los asistentes que vieron cómo se da un descanso en medio de la preparación para su gira - crédito REUTERS/Yves Herman/Pool

La elección del negro aportó sobriedad sin renunciar a los detalles que caracterizan su estética.

El look se completó con el cabello suelto teñido de rubio, gafas de sol, pendientes de aro dorados y tacones a juego. El cambio de tonalidad en el cabello fue uno de los detalles que más comentarios generó entre quienes siguieron su aparición en el circuito monegasco.

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La artista como es habitual, estuvo acompañada de su mejor amigo Daiky Gamboa, que no pasó desapercibido por la especial cercanía que guarda con la paisa en cada uno de los eventos a los que asisten en público y despertando la envidia de más de uno de los seguidores de la cantante.

Karol G junto a Daiky Gmaboa en el Grand Prix de Monaco - crédito REUTERS/Yves Herman/Pool
Karol G junto a Daiky Gmaboa en el Grand Prix de Monaco - crédito REUTERS/Yves Herman/Pool

Los comentarios por su presencia en el evento no pasaron desapercibidos, con mensajes que destacan: “Hermosa nuestra Bichota”; “Siempre imponiendo moda, tendencia, pelo, rostro”; “Debió usar colores porque están entrando en la temporada de calor”, entre otros más.

Así va la venta de entradas para la gira de Karol G

La gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G estableció un récord al vender más de 2 millones de entradas en solo cuatro días. Este fenómeno de ventas alcanzó a ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina, y motivó la duplicación o triplicación de funciones en ciudades estratégicas.

Madrid y Santiago de Chile confirmaron cuatro noches cada una, mientras que Los Ángeles, Monterrey, Bogotá, Quito, Ciudad de México y Sevilla sumaron 3 fechas, y otras plazas como Chicago, San Francisco, El Paso, Nueva York, Miami y Barcelona agregaron dos presentaciones.

Vista aérea de un estadio lleno de personas durante un concierto al atardecer. El escenario muestra pantallas LED gigantes con el logo 'Viajando por el mundo' y 'KAROL G', iluminado con luces de neón naranja, y las montañas de Medellín de fondo.
Así se vería el escenario de Karol G en sus presentaciones en el mundo con su gira - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El inicio del tour está previsto para el 24 de julio en Chicago y ya reúne 63 conciertos en estadios, muy por encima de los 39 inicialmente planificados. La dinámica de demanda llevó a mantener abiertas las posibilidades de nuevas fechas, sobre todo en América Latina.

En la gira anterior, “Mañana Será Bonito World Tour”, la cantante colombiana vendió 2,3 millones de entradas y recaudó más de USD 300 millones en 62 conciertos internacionales. El nuevo tour iguala estos resultados antes de comenzar y, por ejemplo, agotó cuatro noches en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Karol G es la primera mujer latina en encabezar una gira mundial de estadios y, además, la primera en liderar el festival Coachella en 25 años. Según los organizadores, la artista lleva la cultura latina a territorios donde el español no predomina, consolidando la diversidad y la representación cultural a nivel internacional.

La demanda de entradas para el “Viajando por el mundo, Tropitour” en Bogotá impulsó la apertura de dos nuevas fechas en El Campín, programadas para el 5 y 6 de diciembre de 2026 - crédito @karolgtour / Instagram
La demanda de entradas para el “Viajando por el mundo, Tropitour” en Bogotá impulsó la apertura de dos nuevas fechas en El Campín, programadas para el 5 y 6 de diciembre de 2026 - crédito @karolgtour / Instagram

La gira se acompaña del disco “Tropicoqueta”, que debutó en el primer puesto de Billboard y mezcla cumbia, salsa, merengue y reggaetón. Cada uno de estos logros acentúa la identidad latina y femenina, sirviendo de inspiración para nuevas generaciones.

El reconocimiento internacional se verá reflejado en los American Music Awards 2026, donde Karol G recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística, distinción que no se entregaba desde 2009. Este galardón la ubica junto a figuras como Michael Jackson y Beyoncé.

En plataformas digitales, Karol G supera 128 mil millones de reproducciones y acumula más de 310 certificaciones de platino de la RIAA en Estados Unidos. Su álbum “Mañana Será Bonito” fue el primero completamente en español de una mujer en debutar en la cima del Billboard 200.

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