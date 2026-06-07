Colombia tendría que adelantar la hora de la jornada laboral y escolar dentro de poco tiempo: “No basta con decirles ‘ahorren’”

El sector industrial sería uno de los más afectados por la sequía generada por el fenómeno de El Niño - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial, junto a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, sigla en inglés) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (Ecmf), anticipan el regreso del fenómeno de El Niño en Colombia, considerado por los expertos como el más intenso del último siglo. Ante esto, el país enfrenta riesgos elevados de racionamiento de energía y mayores niveles de estrés hídrico.

Así las cosas, la variabilidad climática provocará elevadas temperaturas, sequías en varias regiones y lluvias intensas en otras, lo que aumentará la complejidad de la gestión de recursos en el país. Tanto el sector eléctrico como el sistema de acueductos deben fortalecerse para resistir los efectos de esta contingencia.

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Para enfrentar la crisis que amenaza al sistema eléctrico y la disponibilidad de agua en Colombia debido a El Niño, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta propuso cuatro medidas urgentes relacionadas a incentivos de ahorro, el horario en jornadas escolares y laborales, consumo fuera de horas pico y el mundial de fútbol de 2026.

Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y exdirector de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que el Gobierno Petro no actuó a tiempo para evitar las cosnecuencias de El Niño - crédito Colprensa

“El sector está en el máximo grado de estrés”, advirtió el también expresidente del Senado de la República. Agregó que Colombia atraviesa una coyuntura de “estrés hídrico y energético, tanto por la creciente demanda como por la fragilidad de sus redes”.

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Estado crítico del sistema eléctrico y desempeño de Afinia y Air-e

Recordó Acosta que el último informe de XM reportó que en 2025 el promedio nacional de interrupciones en el servicio eléctrico fue de 14,2 por usuario. Sin embargo, Afinia, que abastece a 1,69 millones de usuarios en Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, registró un promedio de 44,63 interrupciones en el mismo periodo. Por su lado, Air-e presta servicio a 1,25 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, e informó un promedio de 29,96 cortes. Las cifras muestran un rezago importante frente al estándar nacional y afectan la continuidad y calidad del servicio en regiones clave.

“La prestación del servicio debe ser eficiente, de calidad y continuidad. Sin embargo, regiones atendidas por Afinia y Air-e están muy por encima del promedio nacional de interrupciones”, manifestó Acosta.

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Ante esto, apuntó que el impacto de estas cifras recae sobre las familias, empresas y entidades de la costa Atlántica, donde la población es más vulnerable ante eventos climáticos extremos.

Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe colombiana están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay

Propuestas ante el inminente racionamiento de energía

Frente al incremento de la demanda y la presencia de El Niño y debido a un riesgo inminente de racionamiento de energía, Amylkar Acosta detalló las siguientes acciones que considera necesarias:

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Reproducir la medida tomada en 2015 para conjurar el racionamiento, denominada Apagar paga, consistente en remunerar al usuario en $450 por kilovatio ahorrado y el recargo de los mismos $450 por kilovatio consumido en exceso.

Se debería adelantar la hora, como ya lo vienen haciendo de manera expontánea muchos colegios, para la jornada laboral y escolar.

Hacer efectiva la tarifa horaria, para incentivar a los usuarios, especialmente a los no regulados, para que su mayor consumo de energía se desplace desde las horas “pico” a las horas “valle”, durante las cuales la tarifa sería menor.

Teniendo en cuenta que durante el mundial de fútbol (11 de junio al 19 de julio) se va a disparar la demanda de energía durante las horas de los partidos, compensarla mediante la tarifa para desplazar otros consumos en esas franjas.

Diagnóstico y acciones concretas que debe tener en cuenta el Gobierno

Acosta señaló que otro aspecto que planteó es la necesidad de que las medidas se establezcan como obligatorias y no solo como recomendaciones para las entidades estatales.

Recordó que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a las entidades del Gobierno Central ahorrar energía, pero remarcó que, en lugar de una amable solicitud, lo que debía hacer es obligar, ordenar a todas las entidades, y no solo del Gobierno central, sino a todas las entidades del Estado, tomar medidas y precisar cuáles.

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Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, dijo que es necesario adelantar la hora laboral - crédito @amylkaracosta/X

“No basta con decirles ‘ahorren’, sino qué medidas se deben tomar para ahorrar energía”, recalcó el exministro. Puso como ejemplo el apagón de 1992-1993, cuando mediante la llamada “hora Gaviria” se adelantó el horario oficial para aprovechar la luz solar.

Insistió en la importancia de establecer directrices claras y obligatorias para optimizar el consumo eléctrico en todas las instituciones públicas.

Recomendaciones para usuarios y elementos regulatorios clave

Al abordar el papel de los reguladores, Acosta explicó que “conviene que se den señales por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que incentiven el ahorro en el consumo de energía, algo parecido a lo que se hizo en el año 2015, en donde a través de un programa que se denominó Apagar Paga se incentivó el ahorro de energía al tiempo que se castigó el derroche de energía. Eso hay que hacerlo. El resultado de esa estrategia en el 2015 fue que se redujo el consumo de energía en un 5%”.

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Sobre la tarifa horaria, afirmó que planteó la importancia que reviste la tarifa horaria, porque si la Creg es la que define las tarifas, establece unas tarifas más bajas al consumo de energía en las denominadas horas “valle”, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m.”.

El Niño que viene en 2026 sería el más fuerte en décadas, según expertos - crédito Iván Valencia/AP

Argumentó que eso permite que se aplane la curva, porque el momento en que se exige más potencia en energía es en las llamadas horas pico, al mediodía y hacia las 7:00 y 9:00 p. m.

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Cambio en las jornadas de trabajo

Como medida concreta para la industria, como ejemplo, apuntó que “si yo soy un industrial y me ofrecen la posibilidad de que en las horas de la mañana la energía es más barata, cambio las jornadas de trabajo con la finalidad de aprovechar el beneficio que me reporta en la factura el poder consumir más energía en horas valle que en horas pico”.

Según él, estas estrategias permitirían suavizar los impactos previstos para los próximos meses,en especial, frente a escenarios de alta demanda y nuevas olas de calor.

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