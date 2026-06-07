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Reinaldo Rueda se refirió a la posibilidad de regresar Atlético Nacional: “Esperaremos que termine el Mundial 2026″

Rueda dirigió al equipo verde entre 2015 y 2017, con un total de 147 partidos y un rendimiento del 66.66% gracias a 85 victorias, 39 empates y 23 derrotas

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En el Atanasio Girardot, ahí fue la despedida del entrenador colombiano del equipo antioqueño después de dos años al mando - crédito ESPN

Reinaldo Rueda vuelve a estar ligado a Atlético Nacional cada vez que surge una vacante o aparecen dudas sobre el futuro deportivo del club antioqueño. Sin embargo, el experimentado entrenador fue claro al referirse a la posibilidad de regresar al equipo verdolaga y aseguró que, por ahora, no existe ningún acercamiento formal.

“Si voy a volver a dirigir pronto o no, esa es una pregunta que habría que hacerle a algún directivo. Hay que esperar que pase el Mundial. La cancha y la pelota hacen mucha falta, pero también es importante aprender un poco más y seguir evaluándonos”, expresó Rueda en entrevista con Caracol Radio.

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El entrenador, que ha dirigido selecciones y clubes en distintos países del continente, señaló que mantiene el deseo de regresar a la actividad, aunque solo aceptaría un proyecto que le ofrezca garantías deportivas y estabilidad para desarrollar su trabajo.

Si se presenta una buena posibilidad, un proyecto atractivo y un trabajo que brinde condiciones para trabajar bien, se analizará. Por ahora no he tenido ningún ofrecimiento. Esperemos a ver qué pasa y si existe esa bendición de Dios de poder seguir trabajando”, afirmó.

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El técnico firmó con Atlético Nacional en 2016 y se coronó campeón de la Copa Libertadores. Foto: Colprensa
El técnico firmó con Atlético Nacional en 2016 y se coronó campeón de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Reinaldo Rueda tiene como prioridad dirigir una selección nacional antes que un club

Aunque no cerró la puerta a dirigir nuevamente un club, Rueda reconoció que actualmente se siente más atraído por la posibilidad de volver a estar al frente de una selección nacional.

Preferiblemente una selección antes que un equipo, aunque también depende del club. Hay instituciones que tienen doble o triple competencia durante el año y eso limita mucho el trabajo. Son dinámicas diferentes y torneos distintos”, explicó.

El técnico también destacó que no todas las ofertas pueden analizarse de la misma manera, ya que cada país y cada institución presentan realidades particulares.

“Dirigir en Brasil es diferente a dirigir en Argentina o en Colombia. A uno muchas veces lo llama un representante y le ofrece equipos, pero hay que mirar la nómina, el proyecto deportivo y las condiciones. Se debe hacer un análisis profundo para tomar una buena decisión y acertar”, añadió.

Rendimiento de los técnicos de Atlético Nacional, tras la salida de Reinaldo Rueda (junio de 2017). Captura de pantalla
Este es el rendimiento de algunos entrenadores que han pasado por Atlético Nacional después de la salida de Reinaldo Rueda - crédito @juliancaperab/X

Reinaldo Rueda y el acercamiento con Atlético Nacional

Ante los rumores que lo han vinculado nuevamente con el conjunto verdolaga, Rueda fue contundente y descartó cualquier negociación actual con la institución. “No me han ofrecido Atlético Nacional. No he tenido ningún contacto”, aseguró.

Además, pidió prudencia frente a las especulaciones, especialmente porque el equipo se encuentra disputando instancias decisivas de la temporada bajo el mando de Diego Arias. “Yo creo que hay que esperar que pase el Mundial y tomar todo con tranquilidad. Nacional está a pocas horas de disputar otra final. Hay que respetar al profesor Diego, al grupo de jugadores y a todo lo que representa la institución”, manifestó.

Estadísticas de Reinaldo Rueda en Atlético Nacional

No es casualidad que el nombre de Rueda aparezca constantemente en el entorno de Nacional. Su paso por Medellín entre 2015 y 2017 es considerado uno de los ciclos más exitosos en la historia de la institución.

Durante ese período dirigió 147 partidos, consiguió 85 victorias, 39 empates y apenas 23 derrotas, para un rendimiento cercano al 66,66 %. Además, su equipo marcó 239 goles y recibió 94.

Los números estuvieron acompañados por una cosecha histórica de títulos. Bajo su dirección, Nacional conquistó seis trofeos: el Torneo Finalización 2015, la Superliga 2016, la Copa Colombia 2016, la Recopa Sudamericana 2017, el Torneo Apertura 2017 y, especialmente, la anhelada Copa Libertadores 2016.

Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en el año 2016 - crédito Conmebol
Reinaldo Rueda besando la Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en el año 2016 - crédito Conmebol

Su visión sobre la selección Colombia

Durante la misma intervención, Rueda, ex seleccionador nacional, también fue consultado sobre el trabajo que viene realizando Néstor Lorenzo con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026. El entrenador prefirió ser prudente y destacó que cada cuerpo técnico tiene una metodología distinta para afrontar los partidos de preparación.

“Esperemos qué muestra el profesor Néstor Lorenzo. Hay diferentes tendencias entre los entrenadores y cada selección está viviendo un momento distinto. Algunos comienzan con los titulares y cambian todo al minuto 60 en estos partidos de preparación; otros hacen mezclas y otros terminan con jugadores ya consolidados”, concluyó.

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