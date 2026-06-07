Entrenador de Portugal preocupado por la expulsión de Rafa Leão de cara al partido contra la selección Colombia en el Mundial: “Eso puede pasar”

Rafael Leao fue expulsado del partido contra Chile al finalizar el primer tiempo - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó este sábado que la expulsión de Rafael Leão en la victoria por 2-1 ante Chile deja una lección útil antes del cruce con Colombia en el Mundial de 2026, porque expuso un tipo de partido con fricción que, a su juicio, puede repetirse frente a un rival sudamericano en la fase de grupos.

La tarjeta roja tendrá una consecuencia inmediata: Leão se perderá el amistoso del 10 de junio contra Nigeria, el último encuentro de preparación de la selección lusa antes de viajar al torneo. Portugal integrará el grupo K, junto con Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán, de acuerdo con la misma agencia.

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Martínez planteó que el episodio puede servir como advertencia competitiva antes del debut mundialista. “Es un momento que es muy bueno que haya pasado ahora, porque un equipo sudamericano tiene muchos momentos así. Jugamos contra Colombia y eso puede pasar. Es un momento para aprender”, dijo el técnico español tras el partido disputado en Oeiras, en la periferia de Lisboa.

El incidente se produjo cerca del descanso, cuando una acción entre João Cancelo y el chileno Felipe Faúndez derivó en empujones entre varios futbolistas. En ese cruce quedaron involucrados de forma directa Leão y el chileno Iván Román, y el árbitro expulsó a ambos con tarjeta roja.

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Roberto Martínez ha dejado claro que su principal preocupación durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es Colombia - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

La valoración del entrenador combinó respaldo y reproche. Martínez elogió la reacción de su futbolista por intentar proteger a un compañero, pero insistió en que el equipo no puede responder a la provocación de ese modo.

“Me gusta el aspecto de que Rafa quiera ayudar al compañero, es mostrar el espíritu que tenemos, pero en el fútbol tenemos que hablar con el balón”, declaró Martínez.

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¿Se perderá Rafa Leão el partido de debut de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la expulsión? Esto dice el reglamento

Rafael Leao se expone a una sanción de hasta tres partidos con la selección de Portugal - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El Código Único Disciplinario de la FIFA indica que las sanciones por tarjeta roja en partidos de selecciones se trasladarán de una ronda a otra de la misma competición, por lo que la tarjeta roja que recibió Rafael Leão deberá pagarla en los próximos partidos amistosos, el primero será el miércoles 10 de junio contra Nigeria.

“69. Traslado de suspensiones por partidos

1) Como norma general, todas las suspensiones por partidos (de jugadores u otras personas) se trasladarán de una ronda a otra de la misma competición.

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2) Las suspensiones por partidos impuestas a los jugadores por una expulsión pronunciada fuera de una competición (partido o partidos independientes) o que no se hayan cumplido durante la competición en cuyo transcurso se hubiesen impuesto (por eliminación del equipo o por tratarse del último encuentro del torneo), se cumplirán del siguiente modo (...)

h. partidos amistosos: en el siguiente partido amistoso de la selección nacional afectada".

El jugador del AC Milán con la selección de Portugal acumula cinco goles en 44 partidos - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Sin embargo, el artículo 70 establece que puede ampliar la sanción siempre y cuando el comité disciplinario de la FIFA así lo considere por la gravedad de su infracción. En este caso, al ser una agresión en contra de otro rival, sin pelota, puede dar lugar a la ampliación de la misma, por lo que podría perder el debut contra el Congo e incluso el partido contra Uzbekistán y regresar contra Colombia en la tercera fecha de la fase de grupos:

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“70. Ampliación de las sanciones al ámbito mundial

1) Cuando la infracción cometida se califique de grave, en particular, aunque no exclusivamente, en casos de discriminación, manipulación de partidos y competiciones, conducta incorrecta hacia los oficiales de partido o falsificación de documentos, así como abuso o acoso sexual, las federaciones, confederaciones y otras entidades deportivas organizadoras de competiciones deberán solicitar a la Comisión Disciplinaria la extensión al ámbito mundial de las sanciones que hayan impuesto (ampliación de la sanción al ámbito mundial)“.

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