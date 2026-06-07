Colombia

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

La colombiana estuvo en el Billon Club de Spotify interpretando sus mejores éxitos musicales, poniendo a bailar a los esuropeos con la cuota latina del evento

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La bichota se presentó en un evento organizado por Spotify - crédito @rumy_105/TikTok

Karol G reapareció en medio de la preparación de su gira mundial en un escenario en Estocolmo, como sorpresa en el evento “Billion Club” de Spotify, donde interpretó varios de sus éxitos musicales ante una audiencia que no esperaba encontrársela.

La cantante colombiana llegó al encuentro con un atuendo dorado y el cabello rubio semirrecogido en cola de caballo con ondas. Sobre el escenario cantó Mamiii, Tusa en versión salsa, Latina Foreva y Si antes te hubiera conocido.

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La presentación circuló con rapidez en redes sociales y sorprendió a sus seguidores, que llevaban semanas sin verla en espacios públicos ni en sus propias cuentas digitales. Su única aparición reciente había sido un carrusel de fotos en Instagram que no incluyó ningún detalle sobre su vida personal o profesional.

La colombiana puso a más de uno a cantar sus canciones previo al inicio de su gira - crédito @woodlanddrive/TikTok

La reaparición llega mientras prepara su gira Viajando por el mundo, Tropitour, con la que llegará a Colombia a finales de año tras agotar tres fechas en Bogotá. “No puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares. Es una locura ver cómo la familia ha crecido”, escribió la artista al anunciar la gira.

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El regreso al escenario se produce en un momento de especial atención pública: desde que se confirmó su separación del artista Feid, la cantante no ha ofrecido ninguna explicación sobre los motivos de la ruptura, lo que mantiene a sus seguidores pendientes de cada movimiento.

Comentarios como: “Desde que dejó al Mor perdió un toquesito , ya no se siente que sus temas sean desde el corazon”; “Siento que siempre le quiere copiar a los demás”; “Vino a Estocolmo y ninguno sabía, qué rabia”, entre otros.

El nuevo video que estaría grabando

El reciente rodaje de un video musical en las calles de Los Ángeles ha situado a Karol G nuevamente en el centro de la conversación pública.

La Bichota luce un look renovado y audaz como copiloto en una motocicleta azul, acompañada de un hombre rubio sin camiseta, en las grabaciones de su más reciente proyecto musical - crédito @sourceskarolg/ X

Unas fotografías que la muestran como copiloto en una motocicleta azul, vestida con prendas de cuero y acompañada de un hombre rubio sin camiseta, han desatado una ola de especulaciones sobre el inminente lanzamiento de un nuevo sencillo y la llegada de una nueva etapa artística en su carrera.

La cantante colombiana ha sido vista en varias ocasiones adoptando una estética renovada, con predominio de tonos plateados y azules tanto en su vestuario como en su puesta en escena.

En estas grabaciones, Karol G lució un cambio de imagen al teñir las puntas de su cabello de azul rey, un detalle que sus seguidores han interpretado como el anuncio de una nueva identidad visual y musical.

Reconocimiento que recibió Karol G

La noche del 25 de mayo de 2026, Karol G fue ovacionada en la edición 52 de los American Music Awards tras obtener el Premio Internacional de Excelencia Artística y el galardón a Mejor Álbum Latino del Año por su disco Tropicoqueta.

El cantante no dudó en reconocer el talento de la Bichota y el logro que consiguió en Coachella - crédito @AMAs/X

John Legend presentó ambos reconocimientos, destacando el impacto global de la artista y su histórica actuación como cabeza de cartel en Coachella, logro que hasta entonces ninguna latina había alcanzado.

La artista colombiana abrió la gala interpretando Ivonny Bonita, luciendo un vestuario plateado y apostando por una presentación minimalista centrada en su voz. Al recibir el primer trofeo, Karol G calificó el momento como “legendario” y agradeció personalmente a Legend por entregarle el premio, sin esperar que segundos después recibiría el segundo galardón en la misma ceremonia.

El Premio Internacional de Excelencia Artística no se otorgaba desde 2009 y solo figuras como Michael Jackson, Beyoncé y Whitney Houston lo habían recibido antes. Karol G expresó que su mayor satisfacción es ser un puente de sanación para sus seguidores a través de su música.

Este reconocimiento la convierte en la primera artista colombiana con ese honor, superando incluso a referentes como Shakira.

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