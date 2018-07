El 2 de julio de 2008, no hubo señales de humo, ni respuesta a mensajes, ni secuestrados con camisetas blancas como había solicitado la ONG ficticia; no obstante, los militares mantuvieron en pie el plan. Y la guerrilla se había 'tragado el cuento', hasta los invitaron a tomarse un sancocho, pero apelaron a la falta de combustible para no quedarse.