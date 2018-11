—¿La Policía no controla ni la zona de menores de edad?— pregunto a Ángel. He visto un par de motorizados haciendo rondas, nada más. A las afueras del bar hubo una pelea a los jalones de cabello entre dos trans que omitieron a los uniformados que intentaron separarlas. Solo logró intervenir la "matrona", cuidando que su mercancía no se dañe, por supuesto. "Es esa señora mona", me la señala Ángel. Es la que les garantiza clientes para que el dinero les llegue a sus bolsillos, y al de ella también.