-No tengo dudas. Uno se da cuenta con lo que ha pasado en materia de crecimiento económico. El país había logrado durante el período 2002-2010 multiplicar aceleradamente las exportaciones, la inversión extranjera directa, el número de turistas, la movilización en las carreteras… Teníamos una senda de crecimiento proyectada muy importante. Me parece que en los últimos años las malas decisiones económicas le han pasado factura al Presidente. Haber expandido los gastos permanentes basado en una bonanza transitoria petrolera; haber hecho dependiente la expansión de gastos sociales, de una renta de un producto para el cual no son autosuficientes, igual que el gobierno tratara de sustituir petróleo por impuestos y esos impuestos han asfixiado la capacidad de inversión. Eso ha hecho que el país dinámicamente no esté aumentando el ingreso per cápita. Un tercer error que se le puede atribuir al Gobierno es el haber dejado que la política social se contaminara a la influencia de caciques políticos de muchas regiones del país; muchos de ellos por intereses de corrupción en la contratación del Estado. Entonces, esas tres cosas muestran el deterioro y el retroceso. Pero yo quiero ser el Presidente de Colombia no para gobernar con espejo retrovisor, sino para mirar hacia adelante y hacia el futuro. Espero poner el país en una senda de crecimiento superior al 5%, que nos permita reducir sustancialmente la pobreza.