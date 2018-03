"Yo tengo un señor que tiene muchos años trabajando en eso, que son los químicos. Él viene normal, me paga normal, pero no se le 'para'. Uno aquí se gana la plata muy fácil, porque aquí los mineros se 'vienen' (eyaculan) muy rápido o a veces no se les para, eso es muy frecuente acá, en Segovia", dijo una mujer que se identificó como 'La mona' a RPT Noticias.