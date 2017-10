Otros 400 ex guerrilleros estarían en el departamento del Guaviare, una zona donde las FARC históricamente han tenido una fuerte presencia. En el lugar estarían los ex comandantes Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, y Géner García Molina, alias John 40 o Jhon 40, entre otros, quienes fueron expulsados de las filas de la ex guerrilla.