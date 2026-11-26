La Pensión del IMSS correspondiente a diciembre de 2026 se depositará el martes 1 de diciembre para las personas beneficiarias con pago vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión del IMSS correspondiente a diciembre de 2026 se depositará el martes 1 de diciembre para las personas beneficiarias con pago vigente. La mensualidad será la última del año y no incluirá un nuevo depósito ordinario antes de enero de 2027.

El Instituto Mexicano del Seguro Social programa los depósitos de pensiones en días hábiles. Por esa razón, la fecha puede cambiar cada mes según el calendario y los días inhábiles bancarios.

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El pago de diciembre corresponde al monto establecido en la resolución individual de cada persona pensionada. No existe una cantidad única, pues el ingreso depende del tipo de pensión, las semanas cotizadas, el salario registrado y el régimen bajo el cual se otorgó el beneficio.

El depósito de diciembre no contempla el aguinaldo

El depósito previsto para el próximo 1 de diciembre cubre únicamente la mensualidad ordinaria. El pago no contempla aguinaldo, debido a que esa prestación se entregó en una sola exhibición el pasado 2 de noviembre a quienes cuentan con ese derecho.

Las personas pensionadas deben considerar esta diferencia al revisar los movimientos de su cuenta. El depósito de diciembre no representa una prestación adicional ni una segunda exhibición de aguinaldo: corresponde al pago mensual con el que concluye el calendario ordinario de 2026.

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El monto debe reflejarse en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario ante el IMSS. Si el dinero no aparece durante el día previsto, conviene revisar primero los movimientos bancarios, ya que el registro puede depender de los horarios de cada institución financiera.

Una funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social revisa la documentación de un pensionado en un módulo de atención administrativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pensiones del IMSS van dirigidas a trabajadores y familiares con derecho

Las pensiones del IMSS están dirigidas a personas aseguradas que cumplen los requisitos de la Ley del Seguro Social y obtienen una resolución favorable del Instituto. El beneficio busca sustituir, total o parcialmente, los ingresos que una persona deja de percibir por retiro, edad, invalidez o una incapacidad derivada de un riesgo de trabajo.

También pueden recibir una pensión familiares de una persona asegurada o pensionada que fallece, siempre que acrediten el vínculo y cumplan las condiciones previstas por el Instituto. En estos casos, el derecho puede corresponder a la esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos o, en circunstancias específicas, ascendientes.

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Entre las pensiones que administra el IMSS se encuentran las de cesantía en edad avanzada y vejez. Estas están dirigidas a trabajadores que llegan a la edad establecida por la ley y reúnen las semanas de cotización requeridas conforme al régimen que les corresponda.

La pensión por cesantía en edad avanzada aplica para quienes dejan de tener un empleo remunerado a partir de los 60 años. La pensión por vejez corresponde a quienes cumplen 65 años. En ambos casos, el monto y los requisitos pueden variar de acuerdo con la fecha en que la persona comenzó a cotizar y la normativa bajo la que se encuentre.

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Un derechohabiente revisa sus documentos financieros y realiza una consulta telefónica sobre los pagos de pensión del IMSS y del ISSSTE en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto también otorga pensiones por invalidez a trabajadores que, por enfermedad o accidente no relacionado con el empleo, pierden la capacidad para obtener ingresos mediante su trabajo. Cuando el problema de salud es consecuencia de una actividad laboral o de un accidente de trabajo, puede proceder una pensión por incapacidad permanente.

Las personas beneficiarias de un trabajador fallecido pueden solicitar pensión por viudez, orfandad o ascendencia. Cada trámite requiere documentos específicos y la acreditación de las condiciones de aseguramiento del trabajador o pensionado fallecido.

Los pagos se definen según las aportaciones hechas durante la vida laboral o de acuerdo con la modalidad de pensión reconocida. Por ello, una persona con pensión por retiro puede recibir un monto distinto al de otra persona con pensión por invalidez, viudez o riesgo de trabajo.

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El ISSSTE adelanta su pago de diciembre a noviembre

Por su parte, el calendario de diciembre presenta una diferencia para quienes reciben una pensión del ISSSTE. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adelantó la mensualidad de diciembre al viernes 27 de noviembre de 2026.

Las personas pensionadas del ISSSTE no recibirán otro depósito ordinario durante diciembre, pues la mensualidad ya estará cubierta desde noviembre. La fecha también contempla la segunda parte del aguinaldo para quienes tengan derecho a esa prestación.