Moisés Laguardia, rival de Óscar Díaz en 'Pasapalabra' (Antena 3)

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La audiencia de Pasapalabra vivió este miércoles 25 de noviembre una de las despedidas más inesperadas de la temporada. Moisés Laguardia, uno de los concursantes más emblemáticos en la historia del formato, comunicó su renuncia voluntaria tras 54 programas consecutivos compitiendo frente a David Trigo por un bote que supera los 1,3 millones de euros. El licenciado en Economía abandona el concurso de Antena 3 llevándose los 24.600 euros acumulados en su marcador durante esta etapa, una decisión que se hizo oficial apenas un día después de protagonizar una destacada remontada en la Silla Azul y tras caer en la última prueba final, AlaZ.

Su asiento en la mesa central ya tiene nuevo dueño: el zaragozano Sergio Lapuente, que se ganó su plaza tras imponerse a Eugenio en la ronda eliminatoria. A los pocos minutos de arrancar la emisión, el presentador Roberto Leal dio paso a un emotivo vídeo en el que el propio concursante explicaba los motivos de su marcha y tranquilizaba a los espectadores sobre su estado. “Para que no haya malentendidos, decir que estoy bien. Pero he decidido abandonar el programa”, señaló ante las cámaras, apuntando que la exigencia de “compaginar el trabajo” con “muchas horas de estudio” le había llevado ”a un nivel de agotamiento físico y mental".

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El adiós del concursante pone fin a una etapa que había comenzado por sorpresa hace apenas unos meses, cuando recibió la llamada del programa en septiembre para cubrir otra renuncia voluntaria, la de Javier Alonso. Con esta participación, Laguardia amplía todavía más su leyenda en el concurso, donde ya había dejado una profunda huella tanto en su recordado duelo de 2023 frente a Óscar Díaz como en su larga etapa anterior en Telecinco entre 2014 y 2018, en la que disputó 245 entregas y ganó 162.000 euros.

La carga emocional de su etapa en 2023

En su mensaje en redes sociales, Moisés Laguardia ha explicado con total sinceridad cómo se gestó su regreso y por qué su cuerpo terminó pidiéndole un alto en el camino. “Sintiéndolo mucho, he tenido que abandonar Pasapalabra por motivos de salud. Ahora estoy bien, y como se ha visto, estaba disfrutando mucho. Pero llegué a un agotamiento físico y mental que me estaba afectando bastante y decidí parar. A veces, el cuerpo grita lo que la boca calla”, confesó el exconcursante al relatar el punto de inflexión que le llevó a tomar la decisión.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

“Estaba de vacaciones en la playa cuando recibí la llamada para volver al programa diario. No la esperaba. Y desde hacía más de un año había desconectado casi por completo del concurso y de la televisión. Me centré en mi trabajo, y mi tiempo libre ya lo había dedicado a otras actividades. De todos modos, me motivó ir a concursar. Valoré que contaran conmigo y traté de dar lo mejor de mí. ‘Desempolvé’ mis apuntes y traté de recuperar mi mejor nivel. Pero con el paso de las semanas, el ritmo de compaginar mi trabajo con el estudio y las grabaciones comenzó a debilitarme bastante”, detalló.

A ese desgaste físico se sumó además un factor psicológico que arrastraba desde su anterior paso por el formato de Antena 3, cuando se quedó a las puertas del premio final frente a Óscar Díaz. “Además, ha habido factores que me han mermado psicológicamente. Para empezar, el recuerdo del desenlace de mi participación en el 2023 ha sido una carga que he llevado encima desde el principio. He intentado evitarlo, pero siempre he tenido ese pensamiento que me decía que saltara del avión en paracaídas antes de que se estrellara de nuevo”, reconoció con honestidad.

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Su crítica a la mecánica de ‘AlaZ’

Más allá de la presión personal y laboral, Laguardia también ha querido compartir una reflexión sobre cómo ha vivido el nuevo desenlace del programa, AlaZ, la prueba que Pasapalabra puso en marcha tras perder los derechos de emisión de El rosco por una sentencia judicial. A su juicio, las reglas actuales dificultan en exceso la resolución del bote y han restado margen de maniobra a los concursantes frente a los términos más complejos.

“Por último, el nuevo formato del AlaZ me ha afectado por una cosa en particular. Bajo mi punto de vista, el hecho de que ahora se sepa el número de letras de la respuesta, e incluso la posibilidad de pedir una letra adicional, ha hecho que las dos preguntas habituales de fuera de diccionario se hayan endurecido para blindar el bote, de tal manera que es prácticamente imposible sacarlas. Ha sido como jugar al ajedrez sin reyes. Puedes capturar piezas, pero jamás dar jaque mate. Un Pasapalabra sub23 donde solo importa el diccionario”, argumentó el ya exconcursante.

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Pese a la dureza de estos meses, Moisés Laguardia cerró su etapa con palabras de profundo cariño tanto en televisión como en redes sociales, acordándose de Roberto Leal, de los trabajadores del formato, del público y de su compañero de duelos, David Trigo.