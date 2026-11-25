(FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM)

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Inés Gómez Mont reapareció este miércoles en sus redes sociales luego de que las autoridades de Estados Unidos la liberaron el lunes 23 de noviembre, tras permanecer detenida desde el 30 de octubre en Florida, por irregularidades migratorias.

La exconductora reactivó su cuenta verificada de Instagram y compartió una captura de pantalla de un mensaje enviado por un usuario identificado como “El Testigo Incómodo”. La publicación muestra una conversación relacionada con su situación legal.

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En el texto difundido por Gómez Mont, el encargado de esa cuenta asegura haber creado un supuesto “Detector de Mentiras” para contrastar, mediante un asistente de inteligencia artificial, la información que circula sobre ella con el contenido de su expediente.

La exconductora no agregó un posicionamiento propio sobre las acusaciones que enfrenta en México ni sobre su salida de Estados Unidos. Su publicación se limita a difundir el mensaje y el enlace compartido por esa cuenta.

Su salida de Estados Unidos no significa que su situación legal en México esté resuelta. La expresentadora sigue requerida por las autoridades mexicanas al sumar tres órdenes de aprehensión, por presuntos delitos de: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

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De acuerdo con la información atribuida al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Inés Gómez Mont abandonó voluntariamente el país vecino el pasado lunes 23 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que fue enviada a España, país del que tendría nacionalidad, y confirma que México ya solicitó su extradición.

En redes, Gómez Mont no explica dónde se encuentra ni fija una postura directa sobre la petición de extradición. Compartió un mensaje relacionado con las versiones que circulan sobre su expediente y su situación jurídica..