La feria de empleo para mujeres reunirá a 25 empresas en el Centro Comercial Outlet Factory de Bogotá (Secretaría de Desarrollo Económico)

Guardar

Bogotá realizará el jueves 26 de noviembre de 2026 una feria de empleo exclusiva para mujeres, con cerca de 1.000 vacantes en los sectores de comercio, servicios, producción, alimentos, salud y administración.

La jornada, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, es gratuita y se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en el Centro Comercial Outlet Factory, en la avenida de las Américas No. 62-84.

PUBLICIDAD

Las asistentes deberán presentar su hoja de vida actualizada y documento de identidad para postularse ante las 25 empresas que participarán en la convocatoria. Las interesadas también podrán recibir novedades sobre vacantes y jornadas de intermediación laboral en el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá y consultar información en www.desarrolloeconomico.gov.co.

Las asistentes deberán llevar su hoja de vida actualizada y documento de identidad para postularse a las vacantes (Secretaría de Desarrollo Económico)

La jornada reunirá 25 empresas en el Outlet Factory

La feria se realiza en el contexto de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. La iniciativa busca facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal y aportar a su autonomía económica mediante oportunidades laborales en distintos niveles de formación.

PUBLICIDAD

Entre los cargos que estarán disponibles figuran:

Líder de control interno para el sector salud

Jefa de contratación Controller de tecnología y gestión de información

Administradora de tienda

Coordinadora de operaciones supernumeraria

Jefa de enfermería

Auxiliar de enfermería

Asesora comercial

Asesora de soluciones financieras

Auxiliar de bodega Operaria de producción

Auxiliar administrativa

Auxiliar de farmacia

Comercio, salud, producción, servicios y administración hacen parte de los sectores con ofertas laborales (Secretaría de Desarrollo Económico)

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que el acceso a ingresos propios permite que las mujeres cuenten con más herramientas para decidir sobre su vida y desarrollar sus proyectos. “La generación de ingresos no debe ser un privilegio, sino una posibilidad para todas”, afirmó.

Qué deben llevar las asistentes a la feria

Las mujeres que planeen asistir pueden preparar sus documentos antes de acudir al punto de encuentro. La atención se prestará durante ocho horas y no tendrá costo.

A. Documentos requeridos Hoja de vida actualizada.Documento de identidad.

B. Lugar y horario Fecha: jueves 26 de noviembre.Hora: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.Dirección: Centro Comercial Outlet Factory, avenida de las Américas No. 62-84.

C. Áreas con oportunidades Comercio y atención al cliente.Servicios y administración.Producción y logística.Alimentos.Salud.Tecnología y gestión de información.



La jornada busca facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo formal en Bogotá (Secretaría de Desarrollo Económico)

La convocatoria pone el foco en la vinculación laboral de mujeres, dentro de una estrategia que relaciona la independencia económica con el ejercicio de derechos y la reducción de brechas de género. Las ofertas incluyen puestos operativos, técnicos, administrativos y profesionales.

PUBLICIDAD

La Agencia de Empleo de Bogotá tiene 2.934 vacantes esta semana

Además de la feria exclusiva para mujeres, la Agencia de Empleo de Bogotá informó que esta semana hay 2.934 puestos de trabajo disponibles mediante sus servicios de intermediación y la plataforma del Servicio Público de Empleo.

De ese total, 1.234 vacantes están publicadas en el Servicio Público de Empleo. Las oportunidades se dirigen a personas con diversos perfiles y grados de formación, desde quienes no tienen educación formal hasta candidatos con estudios de especialización.

La oferta incluye 273 plazas para personas con discapacidad, 116 para perfiles profesionales y 181 para quienes no cuentan con experiencia laboral. También se contemplan 365 puestos dirigidos a personas mayores de 50 años, 531 para jóvenes entre 18 y 28 años y 560 vacantes que priorizan la contratación de mujeres.

PUBLICIDAD

Una misma oferta puede aplicar a más de una de estas categorías. Por ello, las cifras no corresponden a grupos separados de puestos, sino a criterios que pueden coincidir en una misma vacante.

La Agencia de Empleo de Bogotá mantiene 2.934 vacantes disponibles para distintos perfiles y niveles de formación (Secretaría de Desarollo Económico)

Entre los perfiles requeridos en esta programación se encuentran:

Ingeniero biomédico

Médico especialista en salud ocupacional

Optómetra especialista en salud ocupacional

Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca

Tecnólogo en atención prehospitalaria

Profesional en seguridad de la información

Profesional DevOps

Ingeniero eléctrico senior

Profesional CISO

Líder de desarrollo y QA

Profesional de oficina de proyectos

Traductor simultáneo

Asesor comercial bilingüe

Agente bilingüe de inglés

Ejecutivo comercial para aerolíneas

Coordinador comercial B2B

Gerente de inteligencia artificial y datos

Consultor senior UX/UI

Contador

Gerente de oficina

Analista de nómina

Agente de viajes

Operador de bus zonal

Operador logístico motorizado

Montacarguista

Operario de producción de laboratorio farmacéutico

La lista se completa con cargos como coordinador comercial B2B, gerente de inteligencia artificial y datos, consultor senior UX/UI, contador, gerente de oficina, analista de nómina, agente de viajes, operador de bus zonal, operador logístico motorizado, montacarguista y operario de producción de laboratorio farmacéutico.

Barrios Unidos tendrá una feria de empleo para la Línea 1 del Metro el 27 de noviembre

La Alcaldía Local de Barrios Unidos realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 una feria de empleo para personas interesadas en trabajar en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La jornada será de 9:30 a. m. a 2:00 p. m. en el auditorio principal de la Alcaldía Local de Barrios Unidos, ubicado en la calle 74A No. 63-04.

PUBLICIDAD

Los interesados en los puestos para el Metro deberán asistir con su hoja de vida a la Alcaldía Local de Barrios Unidos (Empresa Metro de Bogotá)

Los asistentes deben llevar su hoja de vida actualizada. La convocatoria contempla vacantes para auxiliar de obra, técnico electricista, oficial hidráulico, cadenero, auxiliar de señalización, aparejador, operador de minicargador, auxiliar de tráfico, plomero, ayudante de plomería, técnico de aire acondicionado, ingenieros de obra, operador de grúa pórtico, soldador y mampostero.