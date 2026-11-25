El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, presentó el proyecto que propone permitir allanamientos excepcionales cuando existan pruebas sobre la ubicación de elementos robados (@TrianaCongreso/X)

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La posibilidad de recuperar un celular robado cuando su señal permite ubicarlo en una dirección depende de que las autoridades puedan obtener una orden para ingresar al sitio. Un proyecto de ley radicado en el Congreso busca modificar ese procedimiento y permitir allanamientos excepcionales cuando existan pruebas verificables en tiempo real sobre el paradero del dispositivo.

La iniciativa fue presentada por el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, junto con el senador Nicolás Gómez y el concejal de Bogotá Rolando González, ambos de la misma colectividad. La propuesta plantea que la Policía Judicial pueda realizar diligencias de registro y allanamiento en establecimientos comerciales o inmuebles privados sin contar previamente con una orden escrita de la Fiscalía General de la Nación, siempre que se cumplan condiciones específicas.

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El hurto de celulares continúa entre los delitos que afectan a miles de ciudadanos en Colombia. Una iniciativa legislativa busca facilitar la recuperación de estos dispositivos (@TrianaCongreso/X)

El mecanismo se aplicaría cuando la víctima entregue elementos que permitan comprobar rápidamente la ubicación del objeto hurtado. Entre las pruebas contempladas figuran el rastreo en tiempo real, las grabaciones de video y el código Imei del celular. Con esos datos, las autoridades tendrían que establecer que el equipo se encuentra dentro de un inmueble o local comercial antes de intervenir para recuperarlo.

La discusión parte de una dificultad que, según los promotores, enfrentan quienes localizan sus teléfonos después de un robo, pero no logran que la Policía ingrese al lugar señalado por las restricciones legales vigentes. El proyecto busca cerrar ese vacío y combatir los canales de comercialización de equipos sustraídos.

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Las cifras que respaldan la iniciativa

Los datos incluidos en el proyecto muestran la dimensión del problema. En lo corrido de 2026 se han reportado más de 56.169 celulares hurtados en Colombia, un caso cada siete minutos, según las cifras citadas en el documento. También señala que el 84% de los equipos robados en el país nunca vuelve a manos de sus propietarios.

En Bogotá, la proporción es aún mayor: el 92% de los celulares hurtados no se recupera. El documento agrega que la comercialización ilegal afecta a otros bienes. En la capital, el 80% de las bicicletas robadas termina revendida en el mercado negro.

El panorama descrito por los autores incluye registros de otras ciudades. El proyecto cita cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, que contabilizó 6.349 celulares hurtados durante 2025, cerca de 17 cada día. Además, indica que al 17 de julio de 2026 la ciudad acumulaba 13.133 hurtos a personas.

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Los rastreos en tiempo real, las grabaciones de video y los códigos IMEI serían algunas de las pruebas que permitirían a las autoridades ubicar los celulares hurtados (Secretaría de Seguridad)

“En Medellín, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de la Alcaldía contó 6.349 celulares hurtados durante 2025, cerca de 17 por día, y al 17 de julio de 2026 la ciudad ya sumaba 13.133 hurtos a personas. En Cali, la Policía Metropolitana registró 12.565 hurtos de celulares en 2023 y 10.766 en 2024, es decir, unos 29 equipos diarios”, detalla el proyecto.

¿Qué dicen los promotores de la propuesta?

Triana defendió que la respuesta institucional debe permitir actuar cuando la ubicación del dispositivo está identificada y puede comprobarse. “Es inaceptable que, mientras un ciudadano sabe exactamente dónde está su celular o su bicicleta hurtada, las autoridades tengan las manos atadas por excesos de trámites. Con la autorización de allanamientos a partir de pruebas inmediatas, permitiremos que la Policía actúe de inmediato, ingrese al lugar y devuelva lo robado. Recuperarlo es justicia”, afirmó.

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El representante también se refirió a los bajos niveles de recuperación de estos dispositivos y a la situación particular de la capital. “De cada 100 celulares robados, sólo se recuperan 8 en Colombia. El hurto de celulares es el hurto que más se dispara en todo el país, en sólo Bogotá las cifras son calamitosas, superan los 70 mil denuncias por hurto de celular”.

Según las cifras citadas en el proyecto, el 84% de los celulares robados en Colombia nunca regresa a sus propietarios. En Bogotá, la cifra de no recuperación alcanza el 92% (@TrianaCongreso/X)

La iniciativa deberá avanzar en su trámite legislativo para que se determine si la excepción propuesta puede incorporarse al Código Penal. El texto plantea modificar las reglas de ingreso a propiedades privadas cuando la víctima aporte evidencia inmediata y comprobable sobre el lugar donde está el bien sustraído.

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