Miguel Morales homenajeó a su hijo Kaleth Morales al interpretar Vivo en el limbo, Álex Martínez y Álex Manga se sumaron a recordar canciones del fallecido cantantes - (Infobae Colombia)

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El estadio El Campín, en Bogotá, fue escenario el sábado 21 de noviembre de 2026 de Juntos de Nuevo – Misión Campín, un concierto que reunió a referentes de distintas etapas del vallenato romántico colombiano. La programación incluyó homenajes a Kaleth Morales, Israel Romero, Rafael Orozco y Omar Geles, además de repertorios que recorrieron varias décadas del género.

La cita tuvo un cambio de última hora. Luis Mateus ocupó el lugar de Jean Carlos Centeno, que quedó fuera de la presentación tras una intervención quirúrgica de urgencia. La organización del cantante informó que deberá permanecer 28 días alejado de los escenarios por indicación médica, aunque no divulgó detalles sobre el procedimiento.

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Mateus subió a la tarima con canciones como Muero por verla y Adiós amor, dos de los temas que consolidaron su trayectoria dentro del vallenato romántico. Su llegada mantuvo el número de actos anunciado para el espectáculo, que también contó con Álex Manga, Binomio de Oro de América, Nelson Velásquez, Hebert Vargas, Miguel Morales, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, Amín Martínez y Álex Martínez.

La apertura correspondió a Amín Martínez, fundador de Los Chiches Vallenatos, quien cantó Tierra mala, Muchacha encantadora y Ceniza fría. Con esas presentaciones, el concierto recorrió repertorios que incluyen desde las agrupaciones surgidas en los años 80 hasta proyectos que alcanzaron notoriedad en los años 2000.

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El encuentro musical en la capital colombiana unió repertorios de Los Diablitos, Binomio de Oro y Los Gigantes del Vallenato ante miles de asistentes durante una noche dedicada al género romántico (Juntos de nuevo, Misión Campín/Prensa)

Miguel Morales recordó a Kaleth con imágenes y canciones de su repertorio

Uno de los momentos centrales de la noche estuvo a cargo de Miguel Morales, quien rindió tributo a su hijo Kaleth Morales. En las pantallas del escenario aparecieron imágenes del cantante mientras su padre interpretaba temas como Sirena encantada, No puedo vivir sin ti y Vivo en el limbo, una de las composiciones más reconocidas de Kaleth.

El homenaje reunió también a Álex Martínez y Álex Manga. Martínez cantó Ella es mi todo, mientras Manga interpretó Novios cruzados. Los tres artistas conectaron sus trayectorias con la obra del músico fallecido, cuya irrupción a comienzos de los años 2000 influyó en una generación posterior de intérpretes y compositores del vallenato.

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La presencia de Miguel Morales también aportó una mirada a la historia de Los Diablitos, agrupación que fundó en la década de los 80 y que más tarde tuvo entre sus voces a Álex Manga. El cartel de Juntos de Nuevo combinó esas etapas con artistas que alcanzaron popularidad en los años 90 y 2000.

El Binomio de Oro dedicó su presentación a Israel Romero y Rafael Orozco

El paso de Binomio de Oro de América incluyó un reconocimiento a Israel Romero, acordeonero y fundador de la agrupación junto a Rafael Orozco en 1976. Romero apareció con su acordeón para interpretar parte del repertorio que convirtió al grupo en una referencia del género.

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Los homenajes del Binomio de Oro en Juntos de Nuevo, Misión Campín estuvieron dedicados al acordeonero Israel Romero, fundador de la icónica agrupación vallenata, que salió a la tarima con su instrumento en mano para demostrar que sigue más vigente que nunca - (Infobae Colombia)

Después, Israel David Romero, actual vocalista de la agrupación e hijo del acordeonero, evocó a Rafael Orozco, su padrino. El público acompañó canciones como Cómo te olvido y Solo por ti, que forman parte del repertorio asociado a las distintas alineaciones del Binomio.

Israel Romero también compartió tarima con Majo Arias para cantar Hoy me di cuenta. La presentación mostró la continuidad de un proyecto que ha mantenido activo su repertorio con nuevos intérpretes, sin desprenderse de las canciones grabadas durante la época de Rafael Orozco.

Las composiciones de Omar Geles tuvieron un espacio propio en la noche

La memoria de Omar Geles atravesó varias presentaciones. Esmeralda Orozco interpretó Una hoja en blanco, tema que grabó junto al compositor cuando tenía 17 años. La canción se convirtió en uno de los éxitos que trascendieron el circuito tradicional del vallenato y obtuvo versiones de diversos artistas.

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Álex Martínez eligió La falla fue tuya, composición de Geles que Diomedes Díaz llevó al repertorio popular en 1992. Por su parte, Álex Manga cantó Los caminos de la vida, otra de las obras escritas por el acordeonero y compositor.

El tributo evidenció la presencia de Geles en las canciones de varios artistas convocados a El Campín. Su trabajo como autor y acordeonero estuvo ligado a agrupaciones como Los Diablitos y a un amplio catálogo de composiciones que circularon entre distintas voces del vallenato.

Los temas de Omar Geles, uno de los mayores exponentes del vallenato, no podían faltar en Juntos de Nuevo, Misión Campín. Esmeralda Orozco cantó Una hoja en blanco recordando sus inicios en la música vallenata, pues grabó el éxito junto al fallecido maestro cuando tenía 17 años - (Infobae Colombia)

Nelson Velásquez y Daniel Calderón completaron el recorrido por el género

Nelson Velásquez interpretó Por querer olvidarte y Ven a mí, canciones asociadas con su etapa como voz de Los Inquietos del Vallenato y con su carrera posterior como solista. Su repertorio hizo parte de la vertiente romántica que ganó espacio en emisoras, celebraciones y escenarios masivos desde finales de los años 90.

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A su turno, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato llevaron al escenario Cómo te atreves, Amantes, Infiel y Quién eres tú. La agrupación representó una etapa posterior dentro del cartel, con canciones que mantuvieron la presencia de las letras de amor y ruptura en el vallenato de las últimas dos décadas.

Producción de Juntos de Nuevo: Misión Campín

La producción estuvo a cargo de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos. La realización del espectáculo coincidió con la fase de cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, una situación que había puesto atención sobre el uso del estadio y las condiciones del terreno de juego. Finalmente, la fecha se sostuvo y reunió en una sola jornada a nueve voces vinculadas con la historia del vallenato romántico.

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