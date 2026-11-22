Mujer denunció sobre un presunto caso de robo y vulneración de un teléfono celular. A través de la grabación dirigida a la cámara, relata la situación y solicita a los usuarios difundir el mensaje para prevenir incidentes similares (@horusperegrinus/X)

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Se conoció una denuncia de una nueva modalidad de robo en Colombia. Una mujer utilizó las redes sociales para explicar que se trata de una estafa telefónica que afectó a su madre, luego de que delincuentes se hicieran pasar por asesores de su EPS.

Según relató, la víctima recibió llamadas durante varios días relacionadas con citas médicas y controles.

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La denuncinate advirtió que los estafadores aprovecharon esa insistencia para llamar de nuevo y pedirle a su madre que descargara una aplicación en el celular. Después, la indujeron a registrar su huella dactilar, un paso con el que habrían obtenido acceso al dispositivo y a sus cuentas.

El caso expone una modalidad de fraude en la que los delincuentes usan la identidad de una EPS para generar confianza, convencen a la víctima de instalar una aplicación y solicitan validaciones biométricas.

Los estafadores suplantaron a supuestos asesores de la EPS para engañar a la víctima (Captura de video)

De acuerdo con la denuncia, el ataque permitió vaciar sus tarjetas de crédito y débito en pocos minutos. “Acaban de robar a mi mamá y lo hago de forma preventiva para que adviertan a sus papitos de que estén muy pendientes con los robos por medio de llamadas”, afirmó la mujer en un video difundido en redes sociales.

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La mujer señaló que las comunicaciones previas parecían legítimas. “Toda la semana han estado llamando a mi mamá de la EPS para citas médicas y temas de control y extrañamente hoy recibió una llamada de la EPS”, relató.

Según su versión, en esa última llamada le indicaron a la víctima que debía descargar una aplicación y usar su huella. “Tenían que poner su huella y le hackearon el celular”, aseguró.

La denuncia alerta sobre aplicaciones y validaciones con huella

La mujer sostuvo que, tras la intervención en el teléfono, los responsables accedieron a los recursos financieros de su madre. “Le vaciaron toda la tarjeta de crédito, le vaciaron toda su tarjeta de débito”, dijo.

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Una mujer denunció en Colombia el robo de dinero a su madre mediante una llamada telefónica fraudulenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cuestionó la rapidez con la que se produjo el fraude y las dificultades posteriores para intentar detenerlo. “Esto es demasiado frustrante porque ustedes saben cuánto se demoran todos los procesos en Colombia”, expresó.

La denunciante aseguró que el dinero desapareció antes de que pudieran reaccionar. “De verdad que fue en cuestión de minutos, se lo bloquearon y ya no había nada que hacer”, afirmó.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a familiares de adultos mayores que reciben llamadas relacionadas con trámites médicos. “Si tienen a sus papitos que están recibiendo llamadas de la EPS, si ustedes están en cualquier parte de Colombia, de verdad compartan este video”, pidió.

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La ciudadana recomendó desconfiar de instrucciones telefónicas para instalar programas o registrar datos biométricos. “Tengan mucho cuidado con descargar aplicaciones en alguna llamada, de poner su huella”, alertó.

El objetivo de su publicación, remarcó, fue evitar que otras personas atraviesen una situación similar: “Mejor de forma preventiva, que esto no le pase a más personas”.

Denuncian modalidad de estafa y extorsión con mascotas perdidas: joven reveló lo que le ocurrió después de perder a su perro

Cuando Huellas Emilio ya estaba en casa, una llamada puso en alerta a su familia: un hombre afirmó que tenía al perro y pidió dinero para devolverlo. La situación fue denunciada en TikTok por la creadora de contenido Alia Luna, quien advirtió sobre el uso de datos de avisos de mascotas extraviadas para cometer presuntas extorsiones en Bogotá.

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El dinero desapareció en cuestión de minutos antes de que la familia lograra bloquear el teléfono móvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El animal, un cocker spaniel que pertenece al hermano de la joven, había salido de su vivienda y permaneció desaparecido durante varias horas. Ante la preocupación, la familia inició una búsqueda por el vecindario y difundió carteles en redes sociales.

Luna explicó en su cuenta de TikTok que los avisos incluían datos de contacto de ella y de su madre. “Puse mi número y puse el número de mi mamá. Ese cartel empezamos a difundirlo por todas partes”, relató.

La publicación circuló por grupos de Facebook, redes sociales y otros espacios digitales. La familia buscaba que cualquier persona que viera al perro pudiera comunicarse de inmediato con sus dueños.

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El caso expuso un riesgo para quienes publican información durante la búsqueda de animales extraviados: los teléfonos, las fotos, los nombres y las referencias sobre la zona de residencia pueden quedar disponibles para personas que intenten aprovecharse de la angustia de las familias.

La mascota regresó por sus propios medios cerca de dos horas después de que comenzó la búsqueda. La familia ya tenía al perro nuevamente en la vivienda cuando recibió una llamada desde un número desconocido.

Aproximadamente media hora después del regreso de Huellas Emilio, un hombre contactó a Luna y le aseguró: “Yo tengo a tu perro”. La joven decidió continuar la conversación para comprender por qué la persona decía tener al animal.

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De acuerdo con su relato, el hombre le pidió que enviara dinero a través de una aplicación de transferencias. También solicitó la dirección de la casa con la promesa de llevar al perro hasta allí.

La propuesta despertó sospechas porque la mascota estaba junto a la joven. Luna le respondió que el perro ya había vuelto y que quizá se trataba de una confusión.

“A mí se me hizo muy raro y yo le dije como: ‘Ven, pero yo tengo a mi perro acá, de pronto estás confundido’”, contó la creadora de contenido en TikTok.

La reacción del interlocutor fue inmediata. “Pum, me colgó. Me colgó de una”, aseguró Luna sobre el final de la llamada. La joven intentó volver a comunicarse con el número que la había contactado. También buscó enviarle mensajes, aunque afirmó que la línea quedó desactivada poco después.

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