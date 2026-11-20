Decenas de usuarios comenzaron a reportar fallas para acceder a sus datos. Crédito: Reuters

Guardar

Usuarios de la compañía telefónica Telcel en distintas zonas de México han reportado fallas en la red y falta de señal durante la mañana de este viernes 20 de noviembre. De acuerdo a los primeros reportes, los clientes no pueden realizar llamadas ni enviar mensajes.

La plataforma Downdetector registró un incremento en los reportes relacionados con los servicios de la empresa de telefonía móvil e internet inalámbrico, Telcel, durante las últimas 24 horas. A las 12:13 horas del 20 de noviembre, el sitio contabilizó 3.700 informes. Los reportes comenzaron a las 11:00 de la mañana.

PUBLICIDAD

Entre los problemas más señalados por los usuarios, se encuentra la falta de señal móvil, lo cual concentra el 70% de los reportes. El 15% corresponde a fallas en el internet móvil, mientras que el 14% está relacionado con las llamadas de voz.

El registro de Downdetector muestra que los reportes permanecieron en niveles bajos durante la mayor parte del periodo analizado, pero aumentaron de forma pronunciada cerca del mediodía de este viernes. Hasta el momento, Telcel no ha emitido ninguna postura al respecto.

El fallo se registra en distintas zonas de la República

El mapa de reportes de Telcel muestra fallas en distintos puntos de México, con concentraciones de incidencias en el norte, el centro y el occidente del país. Las zonas con mayor intensidad aparecen representadas con colores rojos y naranjas, mientras que los tonos amarillos señalan reportes menos concentrados.

PUBLICIDAD

Uno de los principales focos se ubica en Saltillo, Coahuila, donde aparece una mancha roja de mayor intensidad. También se observan reportes en el corredor fronterizo del noroeste, con una concentración cercana a Mexicali, así como incidencias en las inmediaciones de Ciudad Juárez y otras zonas del norte del país.

En el centro, el mapa identifica problemas cerca de San Luis Potosí y una concentración más amplia en los alrededores de Ciudad de México. La capital aparece marcada con un punto rojo y naranja, lo que indica una cantidad elevada de reportes en comparación con otras áreas representadas en la imagen.

PUBLICIDAD

El occidente también registra fallas en puntos cercanos a Guadalajara, Tepic y Colima. Además, se distinguen zonas con reportes en Mazatlán, La Paz, Culiacán y otros puntos del noroeste y el Pacífico mexicano. De igual modo, se muestran incidencias de menor intensidad en regiones cercanas a Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, Mérida y Cancún.

Telcel reporta fallas en la República Mexicana (Downdetector)

Telmex también reporta fallas en sus servidores

En ese mismo contexto, usuarios de Telmex Infinitum reportaron problemas en el servicio de internet durante las últimas 24 horas, de acuerdo con los registros de Downdetector. La gráfica muestra un aumento pronunciado de los informes cerca de este mediodía.

PUBLICIDAD

Los registros reflejan que las incidencias relacionadas con Telmex presentaron varios repuntes desde la tarde del día anterior, con incrementos menores durante la noche y la mañana. El mayor número de reportes ocurrió poco después de las 12:00 horas, cuando la cantidad superó los 100.

Downdetector recopila los informes enviados por los usuarios para registrar posibles problemas en servicios de telecomunicaciones. En este caso, el comportamiento de la gráfica muestra un repunte de reportes de fallas en la conexión a internet de Telmex Infinitum durante el mediodía.